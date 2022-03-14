أستراليا تفرض عقوبات على رجال الأعمال الروس وعائلاتهم

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، أن بلادها بصدد فرض عقوبات تستهدف 33 من رجال الأعمال الروس وأفراد عائلاتهم.

وقالت باين إن: "الحكومة الأسترالية تعلن اليوم عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس وأفراد عائلاتهم المباشرين".

وأضافت أن العقوبات تعزز "التزام أستراليا بفرض عقوبات على الأشخاص الذين جمعوا ثروات شخصية ضخمة ولديهم خبرة اقتصادية، وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لروسيا، بما في ذلك نتيجة لصلاتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوضحت أن "من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، والمدير التنفيذي لشركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف".

وتابعت "نحن نؤيد بشدة الإعلانات الأخيرة الصادرة عن كندا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن المزيد من الإجراءات التقييدية ضد الأفراد الروس الرئيسيين".

وأعلنت الحكومة البريطانية، الخميس الماضي، "ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين"، الذي قالت إنه يرتبط بعلاقات وطيدة مع الرئيس فلاديمير بوتين.