وثيقة وطن: تكرم القصص الفائزة بجائزة حكايتي للعام 2021

حكايات وقصص من الواقع السوري المعاش خلال الحرب الإرهابية التي شنت على سورية خطها أصحابها بأقلامهم لتكون وثيقة للتاريخ تثبت حقيقة المعاناة التي عاشها أهالي قرى وبلدات عانت من الحصار والحرب لتوثقها مؤسسة وثيقة وطن ضمن أرشيفها.

تسع حكايات فازت بجائزة أفضل حكاية واقعية قصيرة ضمن مسابقة هذه حكايتي للعام 2021 في احتفالية أقامتها المؤسسة في مكتبة الأسد مساء اليوم حيث شاركت المئات من القصص السورية في المسابقة التي خضعت للتقييم من قبل لجنة تحكيم مختصة.

وقسمت لجنة التحكيم الجوائز على ثلاث فئات عمرية إذ فازت ضمن الفئة العمرية الأولى بالجائزة الذهبية نبال باسم فطيمة من اللاذقية أما الجائزة الفضية فكانت من نصيب آية آغا الأيوب من محافظة الرقة بينما كانت الجائزة البرونزية من نصيب وئام محمد الدخيل من الحسكة.

أما الفئة العمرية الثانية فقد كانت الجائزة الذهبية من نصيب الشاب أسامة الحداد من محافظة طرطوس والفضية من نصيب حاتم اسماعيل سليمان من محافظة حماة والبرونزية لديانا خضر السلامة من محافظة حمص.

وفي جوائز الفئة العمرية الثالثة نال الذهبية الوليد خالد المفلح من درعا والفضية من نصيب ميادة شيبان من اللاذقية والبرونزية عامر المارديني من دمشق.

وتم تكريم محمد شحود الذي أنقذ السجلات العقارية كاملة في مدينة حمص والرستن وتدمر من براثن الإرهاب وتضمن الحفل عرض فيلم تعريفي بعمل مؤسسة وثيقة وطن وعرض مادة فيلمية من مقابلات التوثيق الشفوي إضافة إلى تكريم المحكمين وهم الكاتب والإعلامي حسن م يوسف والدكتور مالك صقور والدكتورة أمل دكاك والدكتورة انصاف حمد.

وفي كلمة لها أكدت الدكتورة بثينة شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن أن القصص المشاركة نابعة من تجارب الناس ومعاناتهم وأحلامهم وقدرتهم اللامحدودة على العطاء وتجليات صبرهم وتصميمهم واتساع آفاقهم العفوية والمعرفية ورقعة آمالهم رغم كل الصعوبات وقسوة الأيام وجسامة التحديات.

وأضافت الدكتورة شعبان أن تأريخ الحرب على سورية هو تأريخ فعاليات وطن في أحلك الظروف وبكل القطاعات والاختصاصات وعلى كل رقعة من أرض سورية الغالية مشيرة إلى أن وثيقة وطن تسجل تاريخاً مجتمعياً يكتبه أهل سورية في كل مناطقهم وبكل شرائحهم واختصاصاتهم ليكون رافداً حقيقياً للتاريخ الرسمي الذي أغفل هذه الكنوز في الماضي.

ولفتت الدكتورة شعبان إلى أن المشروع القادم سيكون خارطة تفاعلية لكل مدينة وبلدة وحي في سورية ليصبح كل عنوان متاحاً من خلال هذه الخريطة بكل ما يحمله من تاريخ وثقافة وتراث وعادات ومأكولات ولتكون متاحة على الإنترنت ومسجلة دولياً.

حضر الحفل وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف ووزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ووزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق والدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ دمشق المهندس عادل العلبي وعدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في دمشق.

وثيقة وطن التي أطلقت المسابقة عام 2019 مؤسسة بحثية غير حكومية وغير ربحية أشهرت في 9 حزيران عام 2016 تعنى بحفظ الذاكرة الوطنية وتسهم في كتابة التاريخ السوري المعاصر بأياد سورية وفق مقاربة التأريخ الشفوي وتعمل لبناء أرشيف من الشهادات الموثقة التي تشكل قاعدة بيانات مرجعية عن سورية والوطن العربي لبناء نواة أرشيف وطني يشكل جزءاً من مسار التاريخ والعملية التأريخية.

سانا