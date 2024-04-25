٧٠ وصفا للمرأة أوردتها المعاجم العربية ومتون الشعراء

أنصفت اللغة المرأةَ بكثرةِ أسمائها، ونعرض هنا سبعين وصفا للمرأة أوردتها المعاجم العربية ومتون الشعراء والنصوص:

1 السبحـلة : المرأة إذا زادت ضخامتها ولم تـقـبح .

2 الجـاريـة : المرأة إذا كانت طويلة .

3 الوضيئة : المرأة التي بها مسحـة من الجمال .

4 العـيطبـول : المرأة الطويلة العـنـق في اعـتـدال وحـسن

5 الغـانـيـة : المرأة إذا استـغـنت بجمالها عـن الزينة .

6 الوسيـمة : المرأة إذا كان جسدها ثابتاً كأنها رسمت به

7 القسيـمـة : المرأة صاحبة الحظ الوافر من الحسن .

8 الرعـبـوبة : المرأة إذا كانت بيضاء اللون رطبة .

9 الزهــراء : المرأة التي يميل بياضها إلى صفرة كلون القمر والبـدر

10 الدعـجــاء : المرأة شـديـدة سـواد العـين مع سعـة المقـلة

11 الـشـنـبـاء : المرأة رقيقة الأسنان المستوية الحسنة .

12 الخــود : المرأة الـشـابة حسنة الخـلـق

13 المولـودة : المرأة إذا كانت دقـيـقـة المحـاسـن

14 الخرعـبـة : المرأة حـسـنـة الـقـد.. وليـنة العـصب

15 المبـتـلة : المرأة التي لم يركـب لحمها بعـضه بعـضا

16 الهـيـفـاء : المرأة إذا كانت لطيفة البـطن

17 الممشوقة : المرأة لـطـيـفـة الخـصر مع امـتـداد القامة

18 الخـدبجة : المرأة السمـيـنـة الممـتـلـئـة الذراعـيـن والساقين

19 البرمادة : المرأة السمينة التي ترتـج من سمنها

20 الرقراقة : المرأة التي كأن الماء يجري في وجهها

21 الـبـضـة : المرأة إذا كانت رقـيـقـة الجلد وناعـمة البشرة

22 الـنـظـرة : المرأة إذا رأيت في وجهها نضرة النعـيم

23 الوهنانة : المرأة إذا كانت بها فـتـور عـند القيام لسمنها

24 البهنـانة : المرأة إذا كانت طيـبـة الريـح

25 العـرهـرة : المرأة عـظيمة الخلق مع الجمـال

26 العـبـقـرة : المرأة الناعـمة الجميلة

27 الغـيـداء : المرأة إذا كانت متـثـنـية اللين المتعـمدة له

28 الرشـوف : المرأة طـيـبـة الـفـم

29 أنـــوف : المرأة إذا كانت طيبة ريـح الـيــد

30 الرصوف : المرأة إذا كانت طيـبـة الخـلـوة

31 الـشـموع : المرأة.اللعـوب.الضحـوك

32 الفرعــاء : المرأة إذا كانت تامـة الـشعـر

33 الدخيـمة : المرأة إذا كانت منخـفـضة الصوت

34 العـروب : المرأة إذا كانت محبة لزوجها.. المتـحـبـبـه إليـه

35 الـنـوار : المرأة إذا كانت نـفـورا من الريـبـة

36 القـذور : المرأة المـتـجـنـبـة الأقـذار

37 الحصان : المرأة الـعـفـيـفـة

38 البنـون : المرأة كـثيـرة الـولـد

39 النظور : المرأة قـلـيـلـة الولادة

40 المذكـار : المرأة التي تـلـد الذكـور فـقـط

41 المأنـاث : المرأة التي تـلـد الإناث فـقـط .

42 المهـاب : المرأة التي تـلـد مرة ذكـر ومرة أنثى

43 مقـلات : المرأة التي لا يعـيـش لها ولـد

44 منجاب : المرأة التي تـلـد الـنجـباء

45 محـ مقة : المرأة التي تـلـد الحــ مقى

46 الممكـورة : المرأة المطرية الخلق

47 الـلـدينــة : المرأة الـلـيـنـة الـناعـمة

48 المقـصد : المرأة التي لا يراها أحـد إلا أعـجبته

49 الخبرنجـة : المرأة الجارية الحسنة الخلق في استواء

50 الرجراجة : المرأة الدقـيـقـة الجـلـد

51 الرتـكـة : المرأة الكـثيرة اللحم

52 الخـريــدة : المرأة الحـبـيـبـة

53 الطـفـلة : المرأة الناعـمة المـلـمـس

54 العـطـبـولة : المرأة طويلة العـنـق

55 الـبـراقـة : المرأة بيضاء الـثـغـر

56 الدهثمة : المرأة السـهـلة

57 العـانـق : المرأة التي لم تـتـزوج

58 الباهـرة : المرأة التي تـفـوق غـيرها من النـساء في الجمال

59 الهنانة : المرأة الضاحكة.. المتهللة

60 الغـيـلم : المرأة الحسناء.. حسنة الخلـق

61 المتحرية : المرأة حسنة المشية في خيلاء

62 العيطموس : المرأة الفطنة.. الحسناء

63 السهلبة : المرأة خفيفة اللحم

64 العـزيزة : المرأة الغـافـلة عـن الـشر

65 الرائعــة : المرأة التي تسر كل من ينظر إليها

66 البلهـاء : المرأة الكـريـمـة

67 الفيصاء : المرأة الطويلة العـنـق

68 المجدولة : المرأة الممشوقة

69 السرعـوفة : المرأة الناعـمة الطويلة

70 الشموس : المرأة التي لا تطمع الرجال في نفـسها...