٧٠ وصفا للمرأة أوردتها المعاجم العربية ومتون الشعراء
أنصفت اللغة المرأةَ بكثرةِ أسمائها، ونعرض هنا سبعين وصفا للمرأة أوردتها المعاجم العربية ومتون الشعراء والنصوص:
1 السبحـلة : المرأة إذا زادت ضخامتها ولم تـقـبح .
2 الجـاريـة : المرأة إذا كانت طويلة .
3 الوضيئة : المرأة التي بها مسحـة من الجمال .
4 العـيطبـول : المرأة الطويلة العـنـق في اعـتـدال وحـسن
5 الغـانـيـة : المرأة إذا استـغـنت بجمالها عـن الزينة .
6 الوسيـمة : المرأة إذا كان جسدها ثابتاً كأنها رسمت به
7 القسيـمـة : المرأة صاحبة الحظ الوافر من الحسن .
8 الرعـبـوبة : المرأة إذا كانت بيضاء اللون رطبة .
9 الزهــراء : المرأة التي يميل بياضها إلى صفرة كلون القمر والبـدر
10 الدعـجــاء : المرأة شـديـدة سـواد العـين مع سعـة المقـلة
11 الـشـنـبـاء : المرأة رقيقة الأسنان المستوية الحسنة .
12 الخــود : المرأة الـشـابة حسنة الخـلـق
13 المولـودة : المرأة إذا كانت دقـيـقـة المحـاسـن
14 الخرعـبـة : المرأة حـسـنـة الـقـد.. وليـنة العـصب
15 المبـتـلة : المرأة التي لم يركـب لحمها بعـضه بعـضا
16 الهـيـفـاء : المرأة إذا كانت لطيفة البـطن
17 الممشوقة : المرأة لـطـيـفـة الخـصر مع امـتـداد القامة
18 الخـدبجة : المرأة السمـيـنـة الممـتـلـئـة الذراعـيـن والساقين
19 البرمادة : المرأة السمينة التي ترتـج من سمنها
20 الرقراقة : المرأة التي كأن الماء يجري في وجهها
21 الـبـضـة : المرأة إذا كانت رقـيـقـة الجلد وناعـمة البشرة
22 الـنـظـرة : المرأة إذا رأيت في وجهها نضرة النعـيم
23 الوهنانة : المرأة إذا كانت بها فـتـور عـند القيام لسمنها
24 البهنـانة : المرأة إذا كانت طيـبـة الريـح
25 العـرهـرة : المرأة عـظيمة الخلق مع الجمـال
26 العـبـقـرة : المرأة الناعـمة الجميلة
27 الغـيـداء : المرأة إذا كانت متـثـنـية اللين المتعـمدة له
28 الرشـوف : المرأة طـيـبـة الـفـم
29 أنـــوف : المرأة إذا كانت طيبة ريـح الـيــد
30 الرصوف : المرأة إذا كانت طيـبـة الخـلـوة
31 الـشـموع : المرأة.اللعـوب.الضحـوك
32 الفرعــاء : المرأة إذا كانت تامـة الـشعـر
33 الدخيـمة : المرأة إذا كانت منخـفـضة الصوت
34 العـروب : المرأة إذا كانت محبة لزوجها.. المتـحـبـبـه إليـه
35 الـنـوار : المرأة إذا كانت نـفـورا من الريـبـة
36 القـذور : المرأة المـتـجـنـبـة الأقـذار
37 الحصان : المرأة الـعـفـيـفـة
38 البنـون : المرأة كـثيـرة الـولـد
39 النظور : المرأة قـلـيـلـة الولادة
40 المذكـار : المرأة التي تـلـد الذكـور فـقـط
41 المأنـاث : المرأة التي تـلـد الإناث فـقـط .
42 المهـاب : المرأة التي تـلـد مرة ذكـر ومرة أنثى
43 مقـلات : المرأة التي لا يعـيـش لها ولـد
44 منجاب : المرأة التي تـلـد الـنجـباء
45 محـ مقة : المرأة التي تـلـد الحــ مقى
46 الممكـورة : المرأة المطرية الخلق
47 الـلـدينــة : المرأة الـلـيـنـة الـناعـمة
48 المقـصد : المرأة التي لا يراها أحـد إلا أعـجبته
49 الخبرنجـة : المرأة الجارية الحسنة الخلق في استواء
50 الرجراجة : المرأة الدقـيـقـة الجـلـد
51 الرتـكـة : المرأة الكـثيرة اللحم
52 الخـريــدة : المرأة الحـبـيـبـة
53 الطـفـلة : المرأة الناعـمة المـلـمـس
54 العـطـبـولة : المرأة طويلة العـنـق
55 الـبـراقـة : المرأة بيضاء الـثـغـر
56 الدهثمة : المرأة السـهـلة
57 العـانـق : المرأة التي لم تـتـزوج
58 الباهـرة : المرأة التي تـفـوق غـيرها من النـساء في الجمال
59 الهنانة : المرأة الضاحكة.. المتهللة
60 الغـيـلم : المرأة الحسناء.. حسنة الخلـق
61 المتحرية : المرأة حسنة المشية في خيلاء
62 العيطموس : المرأة الفطنة.. الحسناء
63 السهلبة : المرأة خفيفة اللحم
64 العـزيزة : المرأة الغـافـلة عـن الـشر
65 الرائعــة : المرأة التي تسر كل من ينظر إليها
66 البلهـاء : المرأة الكـريـمـة
67 الفيصاء : المرأة الطويلة العـنـق
68 المجدولة : المرأة الممشوقة
69 السرعـوفة : المرأة الناعـمة الطويلة
70 الشموس : المرأة التي لا تطمع الرجال في نفـسها...
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