٧٠ وصفا للمرأة أوردتها المعاجم العربية ومتون الشعراء

25-04-2024

٧٠ وصفا للمرأة أوردتها المعاجم العربية ومتون الشعراء

أنصفت اللغة المرأةَ بكثرةِ أسمائها، ونعرض هنا سبعين وصفا للمرأة أوردتها المعاجم العربية ومتون الشعراء والنصوص:

1 السبحـلة : المرأة إذا زادت ضخامتها ولم تـقـبح .
2 الجـاريـة : المرأة إذا كانت طويلة .
3 الوضيئة : المرأة التي بها مسحـة من الجمال .
4 العـيطبـول : المرأة الطويلة العـنـق في اعـتـدال وحـسن 
5 الغـانـيـة : المرأة إذا استـغـنت بجمالها عـن الزينة .
6 الوسيـمة : المرأة إذا كان جسدها ثابتاً كأنها رسمت به
7 القسيـمـة : المرأة صاحبة الحظ الوافر من الحسن .
8 الرعـبـوبة : المرأة إذا كانت بيضاء اللون رطبة .
9 الزهــراء : المرأة التي يميل بياضها إلى صفرة كلون القمر والبـدر
10 الدعـجــاء : المرأة شـديـدة سـواد العـين مع سعـة المقـلة 
11 الـشـنـبـاء : المرأة رقيقة الأسنان المستوية الحسنة .
12 الخــود : المرأة الـشـابة حسنة الخـلـق
13 المولـودة : المرأة إذا كانت دقـيـقـة المحـاسـن
14 الخرعـبـة : المرأة حـسـنـة الـقـد.. وليـنة العـصب
15 المبـتـلة : المرأة التي لم يركـب لحمها بعـضه بعـضا
16 الهـيـفـاء : المرأة إذا كانت لطيفة البـطن
17 الممشوقة : المرأة لـطـيـفـة الخـصر مع امـتـداد القامة
18 الخـدبجة : المرأة السمـيـنـة الممـتـلـئـة الذراعـيـن والساقين
19 البرمادة : المرأة السمينة التي ترتـج من سمنها
20 الرقراقة : المرأة التي كأن الماء يجري في وجهها
21 الـبـضـة : المرأة إذا كانت رقـيـقـة الجلد وناعـمة البشرة
22 الـنـظـرة : المرأة إذا رأيت في وجهها نضرة النعـيم
23 الوهنانة : المرأة إذا كانت بها فـتـور عـند القيام لسمنها
24 البهنـانة : المرأة إذا كانت طيـبـة الريـح
25 العـرهـرة : المرأة عـظيمة الخلق مع الجمـال
26 العـبـقـرة : المرأة الناعـمة الجميلة
27 الغـيـداء : المرأة إذا كانت متـثـنـية اللين المتعـمدة له
28 الرشـوف : المرأة طـيـبـة الـفـم
29 أنـــوف : المرأة إذا كانت طيبة ريـح الـيــد
30 الرصوف : المرأة إذا كانت طيـبـة الخـلـوة
31 الـشـموع : المرأة.اللعـوب.الضحـوك 
32 الفرعــاء : المرأة إذا كانت تامـة الـشعـر
33 الدخيـمة : المرأة إذا كانت منخـفـضة الصوت
34 العـروب : المرأة إذا كانت محبة لزوجها.. المتـحـبـبـه إليـه 
35 الـنـوار : المرأة إذا كانت نـفـورا من الريـبـة
36 القـذور : المرأة المـتـجـنـبـة الأقـذار
37 الحصان : المرأة الـعـفـيـفـة
38 البنـون : المرأة كـثيـرة الـولـد
39 النظور : المرأة قـلـيـلـة الولادة
40 المذكـار : المرأة التي تـلـد الذكـور فـقـط
41 المأنـاث : المرأة التي تـلـد الإناث فـقـط .
42 المهـاب : المرأة التي تـلـد مرة ذكـر ومرة أنثى
43 مقـلات : المرأة التي لا يعـيـش لها ولـد
44 منجاب : المرأة التي تـلـد الـنجـباء
45 محـ مقة : المرأة التي تـلـد الحــ مقى
46 الممكـورة : المرأة المطرية الخلق
47 الـلـدينــة : المرأة الـلـيـنـة الـناعـمة
48 المقـصد : المرأة التي لا يراها أحـد إلا أعـجبته
49 الخبرنجـة : المرأة الجارية الحسنة الخلق في استواء
50 الرجراجة : المرأة الدقـيـقـة الجـلـد
51 الرتـكـة : المرأة الكـثيرة اللحم
52 الخـريــدة : المرأة الحـبـيـبـة
53 الطـفـلة : المرأة الناعـمة المـلـمـس
54 العـطـبـولة : المرأة طويلة العـنـق
55 الـبـراقـة : المرأة بيضاء الـثـغـر
56 الدهثمة : المرأة السـهـلة
57 العـانـق : المرأة التي لم تـتـزوج
58 الباهـرة : المرأة التي تـفـوق غـيرها من النـساء في الجمال
59 الهنانة : المرأة الضاحكة.. المتهللة
60 الغـيـلم : المرأة الحسناء.. حسنة الخلـق
61 المتحرية : المرأة حسنة المشية في خيلاء
62 العيطموس : المرأة الفطنة.. الحسناء
63 السهلبة : المرأة خفيفة اللحم
64 العـزيزة : المرأة الغـافـلة عـن الـشر
65 الرائعــة : المرأة التي تسر كل من ينظر إليها
66 البلهـاء : المرأة الكـريـمـة
67 الفيصاء : المرأة الطويلة العـنـق
68 المجدولة : المرأة الممشوقة
69 السرعـوفة : المرأة الناعـمة الطويلة
70 الشموس : المرأة التي لا تطمع الرجال في نفـسها...

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...