إنّ الإنسان الدازاين هو الذي يسعى دائماً إلى وجوده الأصيل والمتفرد في العالم، فهو منفصلٌ عن القطيع في الأحكام والآراء السائدة، وتشغله أسئلة كونية ومصيرية. فهذا الإنسان يسمو فوق تفاهات الحياة وضحالتها، ويستشعر ألمه الدائم من خلال معاناة الآخرين. يحيا الدازاين كينونة أصيلة ومتأصلة في هذا الوجود، عندما يكون على وعي حقيقي بالموت، يدفعه الحدس الباطن إلى تصور موته في المستقبل في تلك اللحظة التي يكون فيها عدماً، لذا فهو يقلق ويسعى لترسيخ وجوده الأصيل في زمانه المتناهي. فلا يسقط في اللغو والثرثرة وحب الاستطلاع، وهو الذي يدرك نفسه بوصفه مشروعاً وإمكانية، فالإنسان ليس ما كانه، بل ما سيكونه أيضاً، والإنسان هنا حرية ومسؤولية له قدرة على فهم العالم وتغييره، فالوجود الماهوي للإنسان يُفهم على إنه إمكانية في المستقبل، ومثلما جذوره ضاربة في الماضي، فإنّ وجوده الماهوي من الناحية الزمانية كامنة في المستقبل.

إنّ الإنسان هو الكائن الوحيد في الوجود عند ولادته يكون متجهاً نحو الموت منذ لحظته الأولى، وكما أنّ لكل شيء زمنه الخاص، فالإنسان أيضاً له زمنه الخاص في الكينونة، وهذه الكينونة تكون محددة كحضور من قبل الزمن، والإنسان هو في حركة تجاه الموت، الذي من الممكن أن يباغته مع كل قفزة في الحياة تفرضها قراراته وخياراته والظروف المحيطة به. الدازاين هو كائن يفهم كينونة ذاته بوصفها كينونة انتقالية ومتغيرة، تحاول أن تجد ذاتها الحقيقية، وأن تحقق وجودها الحر والعميق داخل هذا الزمن، لكن هذه الذات تكشف لنا عن طبيعة قلقة باستمرار، عندما تدرك تناهيها في الزمان الذي يكشف أمامها العدم أو الموت. يعي الدازاين ذاته (كأنا) متفردة، ويدخل فهم الوجود في صميم وجوده الخاص، ويضع نفسه في موضع التساؤل الدائم. والإنسان الدازاين ليس وجوداً ثابتاً، وإنما هو دائماً مشروع وجود مستمر، يتفاعل مع العالم لكن ليس العالم الموضوعي أو المادي أو المثالي، وإنما العالم الذي ينكشف له ويتجلى في عالمه الخاص كتفاعل واهتمام، ويكون المجال الذي تدور فيه حياة الإنسان من وعي وإدراك وعاطفة وخبرات متراكمة. لذلك فالكينونة هي الزمان، والزمان هو حضور الوجود بوصفه حقيقة، لا بد أن تختبر وتعاش.

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مارتن هيدغر: الكينونة والزمان، ترجمة: فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد

