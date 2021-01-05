بين مدير المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع أنه تم خلال العام 2020 إدخال 14 خط إنتاج جديداً في الخدمة ضمن المخابز التابعة للمؤسسة في المحافظة ليرتفع عدد خطوط الإنتاج في مخابز المؤسسة من 257 خطاً إلى 271 خط إنتاج، مع الإشارة إلى أن عدداً من هذه الخطوط قيد التشغيل خلال الأيام القادمة.



وكشف هزاع أن الاستهلاك اليومي من الدقيق الذي يتم عجنه في مخابز المؤسسة السورية للمخابز يصل إلى 2730 طن دقيق يومياً، وهي تعادل 2.860 مليون ربطة خبز يومياً، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون رغيف خبز يستهلكه السوريون من مخابز القطاع العام فقط التي تغطي 60 بالمئة من الاستهلاك اليومي للخبز، في حين مخابز القطاع الخاص تغطي المتبقي من الاستهلاك اليومي وهو 40 بالمئة.



وأوضح هزاع أنه تم إجراء جولة في المحافظات حيث تم الإشراف على وضع خط إنتاج جديد ضمن مخبز الحفة، والاطلاع على صيانة مخبز الغراف اللذين سيوضع بالخدمة قريباً في محافظة اللاذقية.



وفي محافظة طرطوس تم تفقد عمل المخابز بشكل عام والاطلاع على واقع عملية التوزيع التي تتم عن طريق المعتمدين حصراً مع إلغاء البيع المباشر من المخابز وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والنتائج مرضية حالياً لعدم وجود أي حالات اختناق في الحصول على الخبز.



ومن خلال الجولة على محافظة حلب فقد وصل العمل لمراحل متقدمة في وضع مخبزي الحاضر والوحدة بالخدمة قريباً، كما تم تركيب خط إنتاج ثالث في مخبز قاضي عسكر، وخط إنتاج ثالث في مخبز الحمدانية، والانتهاء من أعمال الصيانة بمخبز الراموسة.



وفي محافظة الحسكة تمت إعادة تشغيل الخط الثالث بمخبز الحسكة الأولى بعد إجراء الصيانة اللازمة له، وفي دير الزور يجري العمل على صيانة الخطوط القديمة ومنها مخبز دير الزور الآلي، وفي درعا سيوضع مخبز تشرين في الخدمة قريباً.



وفي ريف دمشق تم الوصول لمراحل نهائية في صيانة وتأهيل مخبز حرستا لوضعه في الخدمة قريباً.



وفي محافظة حمص تم تأهيل مبنى مخبز الرستن المتضرر بفعل الإرهاب وذلك لإعادة تشغيله خلال الفترة القادمة وحالياً يتم تشغيل مخبز الرستن ضمن قبو للصالة الرياضية وظروف العمل قاسية على العمال فيه.



وفي إدلب تم تأهيل جزء من مبنى مخبز خان شيخون المتضرر بفعل الإرهاب وتم وضع مخبز متنقل في مدينة خان شيخون لتأمين رغيف الخبز للأسر العائدة إلى منازلها في المدينة.وبالنسبة للخطة الاستثمارية للعام 2021 أشار هزاع إلى أنه سيجري العمل على تأهيل خطوط الإنتاج القديمة بسبب قدم الآلات فيها وذلك بهدف تحسين جودة عمل المخابز، كما سيتم العمل على الاستمرار في التوسع الأفقي للمخابز وإحداث خطوط إنتاج جديدة لجميع المخابز بالمحافظات.







الوطن