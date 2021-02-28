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"إسرائيل" ألغت مشاركتها في معرض سلاح إماراتي والسبب؟

قالت وسائل إعلام عبرية أن "إسرائيل" ألغت مشاركة وفدها في معرض "آيدكس" للسلاح الذي أقيم في أبو ظبي وانتهى أمس السبت، بسبب الخشية من عملية انتقامية إيرانية.

وأفادت القناة "12" أن "قرار إلغاء سفر الوفد الأمني العسكري الإسرائيلي للاشتراك في معرض المعدات والآليات والأسلحة العسكرية في إمارة دبي يعود إلى الخوف من أن يتحول أعضاء الوفد هدفاً لانتقام إيراني".

وأضافت القناة أنه "تمّ إعلام دولة الإمارات بقرار إلغاء مشاركة الوفد الأمني الإسرائيلي، حيث خشيت إسرائيل من أن تنتقم إيران من أعضاء هذا الوفد الأمني رفيع المستوى رداً على عملية إغتيال قادتها وعلمائها، والتي تتهم طهران تل أبيب بالوقوف وراءها".

وبعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة، في نهاية تشرين ثان الماضي، حّذر مجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال من تعرّض "مواطنين إسرائيليين" لهجمات إيرانية في دول بينها الإمارات والبحرين.

وحذرت هيئة "محاربة الإرهاب" التابعة للمجلس، من ازدياد المخاطر المحدقة بالإسرائيليين والأهداف الإسرائيلية في كل من الإمارات والبحرين وتركيا وجورجيا وأذربيجان وإقليم كردستان في العراق وعموم الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وقالت الهيئة إن "الأهداف قد تتمثل بوجهات إسرائيلية بما يشمل المواطنين والممثليات الإسرائيلية الرسمية والمؤسسات التابعة للجاليات اليهودية والمعابد اليهودية والمطاعم اليهودية (كوشير) والمتاحف اليهودية، ودعت إلى اليقظة وتوخي الحيطة والحذر".