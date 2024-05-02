إسرائيل تهدد بـاحتلال مناطق واسعة جنوبي لبنان

أرسلت إسرائيل رسائل تهديد إلى لبنان تتوعد بـ”احتلال مناطق واسعة” في الجنوب، وذلك في حال لم ينسحب حزب الله من المنطقة الحدودية مع شمال إسرائيل.

وجاء هذا التصعيد الحاد من جانب إسرائيل خلال لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه.

ووفقًا لتقرير من القناة 12 الإسرائيلية، أبلغ كاتس الوزير الفرنسي بأن إسرائيل “قد تدخل في حرب شاملة” مع حزب الله إذا لم ينسحب من المناطق المحاذية للشمال الإسرائيلي.

وأضاف كاتس أن إسرائيل مستعدة لقتال حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وأنها قد تحتل أجزاء واسعة من جنوب لبنان، لتبقيها تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي كمنطقة أمنية.

في سياق متصل، هددت إسرائيل في وقت سابق بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية لاستعادة الهدوء على الحدود مع لبنان، وذلك بهدف تأمين المنطقة وطمأنة الآلاف من الإسرائيليين الذين يعيشون في المناطق الحدودية، بحيث لا يشعرون بالخوف من هجمات الصواريخ.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الفرنسي، سيجورنيه، أن فرنسا قدمت مقترحات للحكومة اللبنانية تهدف إلى تهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وتسعى باريس إلى أداء دور الوساطة بين الجانبين لخفض التصعيد وفقاً لإرم نيوز.

في الأسابيع الأخيرة، نفذت إسرائيل غارات جوية بشكل أعمق داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع تابعة لحزب الله، مما أثار مخاوف محلية ودولية من إمكانية اندلاع حرب مفتوحة.

كما شنت إسرائيل هجمات على سيارات في الجنوب اللبناني، استهدفت اغتيال قيادات في حزب الله وحركة حماس.



