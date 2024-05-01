أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء أول دبابة “أبرامز” أمريكية الصنع من مدينة أفدييفكا، حيث تم نقلها إلى العاصمة موسكو بعد أن سيطرت القوات الروسية على المدينة.

وقال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لقوات “المركز”: “تمكن مقاتلونا من نقل الدبابة بنجاح، وسيتم عرضها قريبًا للجمهور في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية في موسكو”.

يأتي هذا التطور بعد أن أعلنت القوات الروسية مؤخرًا عن تدمير دبابتي “أبرامز” باستخدام طائرات بدون طيار من طراز “إف بي في” على محور أفدييفكا.

إلى جانب الدبابة الأمريكية، استولت القوات الروسية أيضًا على دبابات “ليوبارد” الألمانية الصنع، والتي تُعتبر من بين أفضل الدبابات في العالم. وقد تم استهدافها عدة مرات خلال المعارك وفقاً لموقع عربي 21.

تشير تقارير أمريكية إلى أن القوات الأوكرانية فقدت ما لا يقل عن 30 دبابة “ليوبارد” و5 دبابات “أبرامز” خلال الشهرين الأخيرين. ويبدو أن الطائرات المسيرة الروسية الرخيصة قد أظهرت فعاليتها في مواجهة الدبابات الغربية الباهظة الثمن.



وأضافت التقارير أن الطائرات المسيرة الروسية، التي تكلف حوالي 500 دولار لإنتاج كل واحدة منها، تشكل “استثمارًا ضئيلًا” مقارنة بتكلفة دبابة “أبرامز” التي تبلغ حوالي 10 ملايين دولار.