ولي عهد أبو ظبي  لبوتين من حق روسيا ضمان أمنها القومي

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، تنفيذ اتفاقيات "أوبك+".

وبحسب الكرملين بحث بوتين تنفيذ اتفاقات "أوبك+" مع ولي عهد أبو ظبي.

وتابع الكرملين: بوتين وولي عهد أبو ظبي يؤكدان عزمهما على مواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وفقا للكرملين: ناقش بوتين مسألة أوكرانيا مع ولي عهد أبو ظبي، الذي أكد حق روسيا في ضمان أمنها القومي.

وأضاف البيان: "كما تم بحث موضوعات التعاون الروسي الإماراتي. كما تم تقدير مستوى التفاعل المحقق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها.

ولوحظت أهمية العمل المشترك البناء في إطار المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة. تم الإعراب عن التوجه المتبادل لمزيد من التطوير الشامل للعلاقات الثنائية من الشراكة الاستراتيجية".