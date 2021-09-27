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أكثر من 10 حالات غرق على شواطئ طرطوس خلال هذا الشهر

 صرح  مصدر طبي في طرطوس" أنه “توفي الشاب (ي . ج) وشقيقته (خ . ج) وهما من محافظة حمص، والشاب (مبارك المبارك) من محافظة دمشق وكلهم في نهاية العقد الثاني من العمر، إثر تعرضهم للغرق نتيجة الأمواج العالية عند شاطئ النورس يوم الجمعة”. 


وبحسب المصدر تم الكشف على الشابة (خيرية جنيد) في موقع الحادثة، والشابين في مشرحة مستشفى الباسل حيث تبين أن سبب وفاتهم هو نقص الأكسجة الناجمة عن الغرق”. 


وشهد شاطئ النورس أيضاً خلال شهر أيلول حالة غرق للشاب (محمد بري) من محافظة حماة، حيث تم العثور عليه بعد غرقه بيوم واحد عند شاطئ منطقة الحميدية في ريف طرطوس. 

وعلى شاطئ أم الطيور في اللاذقية، غرق رجل وابنته بحسب مصادرمحلية تناقلتها صفحات وسائل التواصل الاجتماعي   فإن الشابة “ت ص” طلبت المساعدة من والدها “م ص” لإنقاذها بسبب اشتداد قوة الأمواج التي سحبتها أثناء جلوسها على الشاطئ مع والدها الذي حاول إنقاذها إلا أنه لم ينجح في ذلك لتسحبه الأمواج الهائجة. 

وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس خلال الصيف الماضي حالات غرق بسبب ارتفاع الموج، وتشكل تيارات مائية ساحبة تقوم بسحب الشخص الذي يسبح باتجاه عمق البحر حيث  بلغت حالات الغرق  في طرطوس والتي تم قبولها في مستشفى الباسل في المدينة ، منذ بداية العام الحالي 2021 حتى شهر آب الماضي 15 حالة، توفي منهم 8 أشخاص.

 


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