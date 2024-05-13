توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرائم السلب والسرقة بالسلمية في حماة

في 8 مايو 2024، تلقت السلطات الأمنية في منطقة سلمية بلاغًا هاتفيًا من المواطنين في قرية تلتوت بشأن إطلاق نار على مركبة شحن من نوع “بورتر” ومقتل سائقها.

تم تحرك الدوريات الأمنية على الفور إلى الموقع وبدأت في جمع المعلومات والتحقيق، وسرعان ما تم التشكيك في هوية شخص يُدعى “تميم . ا”، والذي يُعتبر من أخطر المطلوبين بتهم القتل والسرقة وإلقاء القنابل ومقاومة السلطات في المنطقة.

تم تشكيل عدة دوريات من الشرطة المحلية وفرع الأمن الجنائي ووحدة حفظ الأمن والنظام والمفارز الأمنية ومركز الدفاع الوطني بسلمية، وتم تحديد مكان تواجد المطلوب في قرية تلتوت، حيث تم حصاره لعدة ساعات بعد أن قام بإطلاق النار وفتح القنابل على الدوريات وفقاً لوزارة الداخلية السورية.

بفضل تدخل الدوريات تم السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليه، وتم ضبط بندقيتين حربيتين مع مخزناتهما وبندقية صيد و8 قنابل وقطع أسلاك نحاسية كانت بحوزته.

تم نقله إلى مركز الشرطة في المنطقة وبعد التحقيقات تبين أن هناك 8 طلبات صادرة بحقه بتهمة القتل والسرقة وإلقاء القنابل وأعمال شغب، وأقر خلال التحقيق الأولي بتورطه في قتل الشخص المذكور وإطلاق النار على سائق المركبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد جميع المتورطين معه والقبض عليهم، وسيتم تقديمه للقضاء لمحاكمته بحسب القوانين المعمول بها.