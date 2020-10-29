الخلافات مع تركيا تفتح الأسواق الخليجية أمام الصادرات السورية

لاقت خطوة توجه شاحنات البضائع السورية باتجاه الطريق الدولي المؤدي إلى المملكة العربية السعودية، استحسان البعض على أمل أن تكون هذه البادرة خطوة لعودة العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة استمرت لأكثر من تسع سنوات، حيث سمحت السعودية بدخول الشاحنات إلى أراضيها بعد إعلان عمان رفع إغلاق المعابر الحدودية مع دمشق، بعد إغلاقه لأشهر بسبب الإجراءات الاحترازية المتخَذَة للحد من انتشار وباء كورونا .



قرار لصالح الاقتصاد السوري



بحسب اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية، فإن السعودية أصدرت قراراً بمنح السائق السوري “فيزا” عند معبر الحديثة الحدودي بين السعودية والأردن، الأمر الذي يخوله عبور الأراضي السعودية نحو باقي دول الخليج أيضاً.



القرار السعودي جاء بعد إعادة فتح معبر جابر الأردني أمام الشاحنات السورية، ما يساهم بتنشيط حركة نقل البضائع من سورية، بعدما كانت الشاحنات السورية ممنوعة من الدخول إلى دول الجوار، لتبدأ الخطوة الأولى بالسماح لحوالي 300 شاحنة سورية بالعبور .



وقبل هذا القرار كانت بضائع الشاحنات السورية تُفرّغ في المنطقة الحدودية الفاصلة، وتُنقل إلى شاحنات أخرى لتدخل الأراضي الأردنية ومنها دول الخليج العربي.



مفاتيح الشرق الأوسط



تبقى المنافذ الحدودية، أحد المفاتيح الرئيسية لفهم تفاعلات دول الشرق الأوسط، بحسب ما صرح به عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لوكالة أنباء أسيا، لافتاً إلى أن الناحية الاقتصادية ستؤثر بشكل مباشر على كافة النواحي .



ويؤكد الحلاق أن إغلاق المعابر تسبب بنكسة اقتصادية على سورية وجيرانها، علماً أن عدم وجود ضبط لعملية الاستيراد والتصدير وحاجة السوق يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وقلة الوارد من النقد الأجنبي بسبب فقدان خزينة الدولة لواردات هذه المعابر، وازدياد معدلات التضخم وتداول العملات الأجنبية دون ضوابط.



3 مليارات ليرة سورية



أسهم فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن في تنشيط الصادرات السورية إلى أسواق الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العربية الكبرى، ولاسيما العراق ومصر والأردن ودول الخليج، حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية عبر معبر نصيب 3 مليارات ليرة سورية بحسب مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية، واشتملت تلك الصادرات على الفائض من الإنتاج الزراعي النباتي كالحمضيات والتفاح والرمان والجزر والبصل والخضار الأخرى، إضافة إلى المربيات.



وبحسب دراسة عن الصادرات السورية، تشير الأرقام التي اطلعت عليها وكالة أسيا إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة كأكثر الدول استيراداً بالوزن الصافي، إذ بلغ وزن مستورداتها لعام 2019 نحو 97.129.871 كغ، أي ما كانت نسبته 15.58% من إجمالي الأوزان، أيضاً أتت بالمرتبة الأولى كأكثر الدول استيراداً بالقيمة الإجمالية فبلغت قيمة مستورداتها من سورية 61,3 مليون دولار، أي ما كانت نسبته 15% من إجمالي القيمة للصادرات السورية خلال العام 2019.



وأشارت الدراسة إلى أن المنتجات الزراعية الأكثر تصديراً إلى السعودية، زيت الزيتون في المرتبة الأولى، لتكون المرتبة الثانية من نصيب الكمون والثالثة لصالح زيت الزيتون البكر والرابعة لحبة البركة، والخامسة للحجر، والسادسة للفستق الحلبي، والمرتبة السابعة للكزبرة والثمانية للبندورة، ليحل العدس المقشور في المرتبة التاسعة واليانسون عاشراً.



بالمقابل سجلت قيمة الصادرات السورية إلى السعودية خلال النصف الأول من عام 2020ما يقارب 140 مليار ليرة سورية، وتعد الخضار والفواكه الأكثر تصديراً من سورية إضافة إلى أنواع أخرى من البضائع.



يشير الخبير الاقتصادي د. سنان علي ديب إلى أن فتح المعابر الحدودية هي خطوة في طريق التعافي الاقتصادي السوري، الذي يدرُّ القطع الأجنبي لصالح الخزينة العامة، إلا أنه سيترك أثراً معاكساً على عامة الناس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكل ما سيتم تصديره من منتجات بحيث سيصبح المواطن عاجزاً عن شرائها.



ويؤكد علي ديب أن الخطوة التي قامت بها السعودية خلال الفترة الراهنة تعد مؤشراً مهماً على الصعيد الاقتصادي، ولكن لا ينبغي لنا التفاؤل إلى حد بعيد بهذه الخطوة، والسبب في ذلك ربط عمليات الاستيراد بالقطاع الخاص فقط، وهذا ما يجعلنا نسأل حول إمكانية أن تعود الفائدة لمصلحة البلد أو لا.



ورغم الاحتجاجات العديدة من قبل المواطنين حول استمرار تصدير الخضراوات والفواكه إلى خارج القطر، إلا أنها باءت بالفشل، فالأسعار في الأسواق السورية تضاعفت بشكل جنوني نتيجة نقص المواد بعد تصدير مئات الشاحنات بشكل يومي.



وفي هذا السياق، يشير المحلل الاقتصادي د. عمار اليوسف في تصريح لوكالة أنباء آسيا أن المعابر الحدودية خلال الفترة الراهنة شبيهة بالسيف ذو الحدين، فالدولة تسعى إلى عملية التصدير بهدف توفير القطع الأجنبي رغم معرفتها بالآثار السلبية على الأسواق المحلية .



وبحسب اليوسف، فإن السعودية قادرة على تأمين بضائعها من دول أخرى غير سورية، ولكن رخص البضائع السورية وجهت النظر لها، ما خلق نوعاً من التنافس بعد مقاطعة السعودية للبضائع التركية .



وكانت السعودية والإمارات شهدتا مؤخراً حملات شعبية بتوجيه رسمي، لمقاطعة البضائع التركية التي تغزو الأسواق الخليجية والعربية، على خلفية الخلافات السياسية بين هذه الدول وتركيا في العديد من المناطق وعلى رأسها سورية والعراق وليبيا، ومن هنا يرى المراقبون والاقتصاديون أن التوجه السعودي نحو البضائع السورية هدفه تعويض البضائع التركية المشابهة كالخضار والفواكه والصناعات الغذائية.



أنباء آسيا