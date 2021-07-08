19 طالباً حصلوا على العلامة التامة في العلميوالبدء باستلام طلبات الاعتراض

وصف وزير التربية دارم طباع نسب النجاح في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي بأنها ضمن الحدود العامة لكل عام، مبيناً أنه يمكن للطلاب الراغبين بتقديم طلبات اعتراض التقدم بطلباتهم اعتباراً من اليوم ولمدة خمسة أيام، مؤكداً جاهزية الوزارة بشكل كامل لإجراء الدورة التكميلية.



وأصدرت وزارة التربية أمس نتائج الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لعام فبلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 63,79 بالمئة وفي الفرع الأدبي 52,14 بالمئة.



أكد طباع أنه سوف تتم المحاولة لعدم قطع الاتصالات في خلال امتحانات الدورة التكميلية إن كان هناك إمكانية، وفي حال الاضطرار من الممكن عدم قطع الاتصالات والاكتفاء بقطع الانترنت من الساعة 4 فجراً حتى الساعة 8 صباحاً.وبيّن طباع في تصريح له عقب إصدار النتائج أن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 126181 طالباً وطالبة نجح منهم 80491 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح مقدارها 63,79 بالمئة في الدورة الأولى فقط في حين بلغت نسبة النجاح في دورة عام 2019 التي كانت بشروط مماثلة 59,30 بالمئة.



وفي الفرع الأدبي أشار طباع إلى أنه بلغ عدد المتقدمين 67556 طالباً وطالبة نجح منهم 35221 طالباً وطالبة وبنسبة نجاح 52,14 بالمئة في الدورة الأولى فقط على حين بلغت نسبة النجاح في الدورة المماثلة عام 2019 41,33 بالمئة.



وبيّن أنه حصل على العلامة التامة في الفرع العلمي 19 طالباً وطالبة من محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحلب واللاذقية وطرطوس.



وأكد طباع أنه يتم العمل بشكل متواصل لإصدار نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2021 في موعد أقصاه يوم الجمعة الواقع في السادس عشر من الشهر الحالي.



كما نجح ستة وخمسون من جرحى مشروع جرحى الوطن في امتحانات الدورة الأولى للشهادة الثانوية لهذا العام من بينهم 48 جريحاً في الفرع العلمي وثمانية في الفرع الأدبي، وتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية 70 جريحاً من مختلف المحافظات.

الوطن