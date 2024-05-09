09-05-2024
تعميم بصرف تعويض طبيعة العمل 100 بالمئة لجميع الأطباء المقيمين في المشافي
أصدر وزير الصحة حسن الغباش تعميماً إلى الهيئات العامة ومديريات الصحة بالمحافظات تعميماً طلب بموجبه صرف تعويض طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات الداخلية والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة.
ويشار إلى أن المقصود بالطبيب المقيم هو المقبول ضمن مفاضلة وزارة الصحة للاختصاصات الطبية، ولا يحق له مزاولة المهنة الطبية إلا بعد الحصول على الاختصاص، بحيث يتدرب في مشافي الوزارة للحصول على الاختصاص المطلوب بعد مرور الفترة الزمنية المعتمدة والنجاح بالاختبارات.
الوطن
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