وزارة النقل تصدر برنامج مواعيد رحلات نقل القطارات وأسعار التذاكر

أصدرت وزارة النقل "الخطوط الحديدية السورية" برنامج مواعيد رحلات نقل المواطنين بالقطارات بين محافظات طرطوس- اللاذقية- وداخل محافظة حلب، مع أسعار التذاكر لكافة شرائح المواطنين , وجاءت كالتالي:



- رحلتان بين طرطوس واللاذقية بالعكس ، وأربع رحلات داخل محافظة حلب .



أسعار التذاكر :



بين اللاذقية طرطوس:



٢٥٠ ليرة سورية للمواطنين



٢٠٠ ليرة سورية للطلاب والعسكريين وشرائح عديدة أخرى من المواطنين



١٢٥ ليرة سورية للمسنين وذوي الشهداء وحاملي بطاقة "جريح وطن" ومرافقيهم



بين حلب جبرين:



١٠٠ ليرة سورية للمواطنين



٥٠ ليرة سورية للمسنين وذوي الشهداء وحاملي بطاقة "جريح وطن" ومرافقيهم