وزارة النقل تصدر برنامج مواعيد رحلات نقل القطارات وأسعار التذاكر
أصدرت وزارة النقل "الخطوط الحديدية السورية" برنامج مواعيد رحلات نقل المواطنين بالقطارات بين محافظات طرطوس- اللاذقية- وداخل محافظة حلب، مع أسعار التذاكر لكافة شرائح المواطنين , وجاءت كالتالي:
- رحلتان بين طرطوس واللاذقية بالعكس ، وأربع رحلات داخل محافظة حلب .
أسعار التذاكر :
بين اللاذقية طرطوس:
٢٥٠ ليرة سورية للمواطنين
٢٠٠ ليرة سورية للطلاب والعسكريين وشرائح عديدة أخرى من المواطنين
١٢٥ ليرة سورية للمسنين وذوي الشهداء وحاملي بطاقة "جريح وطن" ومرافقيهم
بين حلب جبرين:
١٠٠ ليرة سورية للمواطنين
٥٠ ليرة سورية للمسنين وذوي الشهداء وحاملي بطاقة "جريح وطن" ومرافقيهم