وزارة الصحة تتسلم أدوية مرضى زراعة الكلية وتبدأ بتوزيعها

تسلمت وزارة الصحة أدوية مرضى زرع الكلية وبدأت بتوزيعها في صيدلية الوزارة ضمن مقرها في ساحة النجمة بدمشق على أن يتم توزيعها في المراكز التخصصية خلال الأسبوع القادم



وقالت الوزارة أن بعد تسلمها الدواء من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية قامت على الفور بإعداد جداول التوزيع ليكون متوفراً لمستحقيه في صيدلية وزارة الصحة إضافة إلى المراكز التخصصية في مديريات صحة حلب ” الهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي ” – حمص – حماة – اللاذقية – طرطوس – السويداء.



وذكرت الوزارة أن الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مازالت تؤخر عملية استجرار الأدوية الاستيرادية وعدم وصولها في الوقت المحدد.





الوطن