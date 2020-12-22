قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور سوريا

أعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينز زيارة قاعدة التنف في البادية السورية.



وفي تصريح للصحفيين أعلن ماكينز أمس الأحد، أنه زار قاعدة التنف في سورية التي تتمركز بها قوات أمريكية للقاء العسكريين، بعد أكثر من أسبوع من المناورات العسكرية بسلاح الطيران في القاعدة الإستراتيجية، في منطقة مثلث البادية العراقية الأردنية السورية.



مضيفاً أنه زار العراق، والتقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبدالامير يارلله.



معلنا جاهزية القوات الأميركية في المنطقة لمواجهة أي تهديدات من جانب إيران، في الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 من كانون الثاني القادم، الذي اغتيل بضربة أميركية في محيط مطار بغداد الدولي.



والجدير ذكره أن قوات التحالف الدولي أجرت في قاعدة التنف في بادية حمص، نهاية تشرين الثاني الفائت مناورات بسلاح الطيران من طراز طائرات f15، ومشاركة فصيل سوري معارض لإظهار قدرة الردع العسكري في المنطقة.







وكالات