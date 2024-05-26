مصادر كردية: بعد توقفها لعام.. مباحثات جديدة بين “قسد ودمشق”

أفادت مصادر إعلامية كردية موثوقة بوجود لقاءات جديدة بين ميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” والحكومة السورية، بعد توقف المباحثات مع مجلس سورية الديمقراطية “مسد”، الجناح السياسي لتلك القوات، منذ عام.

وفقاً لموقع باسنيوز، توقفت مباحثات مجلس سورية الديمقراطية مع الحكومة السورية منذ عام بسبب رفض دمشق الاعتراف بالإدارة الذاتية ومؤسساتها.

وأوضح المصدر أنه بعد فشل المفاوضات الأخيرة، بدأت لقاءات ومباحثات بين ممثلين عسكريين عن “قسد” والحكومة السورية، لكنها لم تسفر عن أي تقدم يذكر.

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية ترفض حتى الآن تقديم أي تنازلات لقوات سورية الديمقراطية، وتسعى لدمج “قسد” في الجيش السوري دون الاعتراف بخصوصيتها أو تقديم تنازلات لها.

وأكدت المصادر أن التنسيق الأمني والعسكري بين “قسد” والحكومة السورية مستمر في المناطق التي يتواجد فيها ممثلون للطرفين، مثل القامشلي والحسكة وعين العرب ومنطقة الشهباء في حلب وأماكن أخرى.

وأشارت إلى أن هذا التنسيق لم يتوقف أبداً.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة السورية لا تزال غير مستعدة للتفاوض سياسياً مع “مسد” للاعتراف بالأمر الواقع في شرقي الفرات، وتفضل التعامل من خلال القنوات الأمنية دون تقديم أي تنازلات.



وكالات