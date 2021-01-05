غرفة زراعة دمشق صدرت هذه المنتجات بعام 2020

أعلنت "غرفة زراعة دمشق وريفها" في تقرير لها عن منح 8,188 شهادة منشأ منذ بداية العام الماضي ولغاية 20 كانون الأول الماضي، لتصدير منتجات بقيمة إجمالية بلغت 96.8 مليون دولار.



وأوضح التقرير أن الصادرات توزعت على الأجاص والتفاح والبرتقال والكرمنتينا والبوملي والكريفون والليمون وزيت الزيتون وزيتون، وقمر الدين وحبة البركة ومكدوس ومعجون بندورة وورق عنب ومخلل وعدس مجروش وتين يابس ورمان وملوخية، وطيور زينة وأرانب وأسماك زينة، وكرز وبطاطا وحليب وجبنة.



وأضاف التقرير أنه تم التصدير إلى مصر والكويت والسعودية والسودان والأردن والعراق والإمارات وفيتنام وليبيا وقطر وتايوان واليابان وقطر والدنمارك وعُمان وألمانيا وقبرص ولبنان وبريطانيا والنروج وأستراليا ومصر وماليزيا وهولندا والجزائر والهند.



وصدّرت "غرفة زراعة دمشق وريفها" منتجات بقيمة قاربت 175 مليار ليرة سورية، منذ مطلع 2020 وحتى العاشر من تشرين الثاني 2020، أي خلال 10 أشهر ونصف تقريباً بحسب بيانات سابقة صادرة عنها.



ومنحت "غرفة زراعة دمشق وريفها" 2,960 شهادة منشأ، بقيمة إجمالية ناهزت 60 مليون دولار، منذ بداية العام الماضي ولنهاية آب منه، بحسب كلام حديث لرئيس الغرفة عمر الشالط.



وتجاوزت قيمة صادرات دمشق الزراعية 4.5 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، وكان أبرزها زيت الزيتون حيث تم تصدير كميات منه قاربت قيمتها 930 ألف دولار، حسب كلام حديث لرئيس مجلس إدارة "غرفة زراعة دمشق".



وخلال النصف الأول من 2019، سجلت قيمة صادرات دمشق الزراعية 72 مليون دولار، بحسب بيانات سابقة لـ"غرفة زراعة دمشق"، والتي بيّنت تراجع كمية الصادرات خلال أيار وحزيران من العام المذكور مقارنة بباقي الأشهر.



وكشفت "غرفة زراعة دمشق" سابقاً عن إصدار 63 شهادة منشأ خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 بنحو 100 مليون دولار، وبوزن إجمالي قارب 65 ألف طن، وسجلت قيمة الصادرات من مادة قمر الدين وحدها 4 آلاف طن بقيمة 56 مليون دولار.





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