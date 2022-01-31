تركيا تستأنف عملية إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

استأنفت تركيا عملية إرسال عناصر من المرتزقة السوريين إلى ليبيا بعد أسابيع من توقفها، بحسب ما ذكر موقع "المرصد السوري المعارض".

وقال المرصد إن "معظم مسلحي الفصائل السورية، ممن كانوا في ليبيا قبل أشهر، وعادوا بعمليات تبديل، سيتم إخراجهم ضمن رحلة ارتزاق جديدة إلى الأراضي الليبية خلال الأيام القادمة".

وأضاف أن بعض المرتزقة الذين سيعودون دفعوا لقياداتهم مبلغ 250 دولار، لقبول أسمائهم بالذهاب إلى العاصمة طرابلس.

وأفاد المرصد، بأن القوات التركية ألغت رحلة العودة من ليبيا إلى سوريا عبر الأراضي التركية، لدفعة من المرتزقة السوريين، بحجة وجود عاصفة ثلجية في إسطنبول تعيق الطيران في الأجواء.

وأشار إلى أن القوات التركية كانت قد أمرتهم بحزم أمتعتهم قبل أيام، متابعاً: "جهزت القوات التركية في ليبيا قبل أيام 250 عنصراً من المرتزقة ينتمون لفصائل العمشات وفيلق الشام والفرقة التاسعة، بحزم أمتعتهم تحضيراً للعودة إلى سوريا بغرض الاستراحة".

وبالمقابل، أكد المرصد أن دفعة جديدة من المرتزقة غادرت سوريا يوم 13 كانون الثاني، في طريقها إلى تركيا، بينما لا تزال وجهتها الأخيرة مجهولة، فيما نقل عن مصادر بأن عمليات تبدل المرتزقة ستُستأنف من جديد بعد توقفها أسابيع.