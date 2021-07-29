عقود لتوريد زيت الزيتون السوري إلى روسيا ..ومباحثات لإستئناف الشحن الجوي

تواصل الفرق الفنية الروسية السورية المشتركة اجتماعاتها لليوم الثاني في العاصمة دمشق والمحافظات السورية الأخرى، ضمن فعاليات الاجتماع الروسي السوري المشترك.



وتشمل نشاطات الفرق المولجة بحث تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، قطاعات إنسانية واقتصادية وعلمية وثقافية وغيرها من الأعمال التي تغطي معظم المحافظات السورية.



حيث تخوض لجان مختصة من وزارة النفط السورية وخبراء لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن، مفاوضات بشأن توريد صمامات الإغلاق لخطوط أنابيب النفط وتنظيم إنتاج المشتقات النفطية



فيما يلتقي رئيس التعاون الدولي في شركة "تكنو بروميكس بورت" الروسية، فاديموفيتش ديميتري، خبراء وزارة الكهرباء السورية لإجراء مباحثات حول نظام الطاقة في سورية.



وخلال اجتماع طاولة مستديرة في جامعة دمشق، يبحث رئيس دائرة العلاقات العامة في حكومة موسكو سبل الترويج للغة الروسية والثقافة الروسية في سوريا، مع خبراء من وزارات الثقافة والتعليم العالي التربية السورية.



كما يعقد رئيس الجامعة الفيدرالية الحكومية (جامعة موسكو التربوية) والوفد الفني المرافق له، اجتماعا على طاولة مستديرة مع مدرسين سوريين للغة الروسية للبحث في تطوير الإجراءات الكفيلة بصقل تعليم اللغة الروسية في سوريا.



تصنيع "سبوتنيك V"



يقوم رئيس رابطة المستوردين والمصدرين في مجال الرعاية الصحية في روسيا، بزيارة إلى مصنع "كيور فارما" بمنطقة عدرا الصناعية شمال دمشق، لإجراء مفاوضات خاصة بتوطين الإنتاج المحلي للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وتسلم مجموعات خاصة بالاختبار السريع للإصابات إلى جانب دفعة مساعدات من لقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت".

عقود لتوريد زيت الزيتون



وفي محافظة حمص، يجري توقيع عقود لتنظيم التصدير المباشر لزيت الزيتون السوري إلى الأسواق الروسية، على أن تعقد جلسة موازية لإجراء مفاوضات حول تحديث مصفاة حمص النفط بمساعدة الخبرات الروسية، وذلك بمشاركة مسؤولين في شركة "كابيتال إينفيست" وبيت التجارة "أطلس" الروسيين، ومسؤولين من وزارتي الاقتصاد والزراعة السورييتن وأعضاء مجلس رجال الأعمال السوري.



كما يقوم مدير (إدارة المشاريع للجهات الرسمية والموازنة) الروسية، بزيارة اطلاعية على البنى التحتية في مديرية مالية في محافظة حمص، على التوازي مع توزيع مساعدات إنسانية على المحتاجين في المحافظة المقدمة من قبل بعض الشركات والمنظمات الروسية.



شحنات نفطية إلى بانياس

وفي مدينة بانياس بريف طرطوس الشمالي، يجري فنيون من وزارة النفط السورية مباحثات مع مندوبو شركة "كابيتال إينفيست".الروسية ومجلس الأعمال السوري- الروسي، حول توريد الشحنات النفطية الروسية إلى مصفاة بانياس.



حلب.. استئناف الشحن الجوي



وفي محافظة حلب، يناقش مدير إدارة العلاقات الخارجية في منظمة "الحوار الأوراسي" وممثلو شركات طيران روسية، مع خبراء من وزارة النقل السورية، قضايا استئناف شحنات النقل الجوي "مشروع ميركوري"، وقضايا التعاون في قطاع الطيران المدني.