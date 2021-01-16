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صدور قرارات المقبولين في مسابقة وزارة التربية الدفعة الثانية

أصدرت وزارة التربية قرارات المقبولين للتعاقد - الدفعة الثانية من الناجحين في المسابقة  المعلن عنها في كل من الإدارة المركزية، والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، ومديريات التربية في محافظات: دمشق- ريف دمشق- القنيطرة-درعا- حمص- حماة- طرطوس- الرقة، والبالغ عددهم /6675/ ناجحاً؛ حيث تم فرز بعض الناجحين من الإدارة المركزية والمركز الإقليمي لصالح الهيئة العامة لأبنية التعليم ومديريات التربية في محافظات (دمشق – ريف دمشق – القنيطرة).

كما تم فرز بعض الناجحين بين المجمعات التربوية حسب حاجة المديريات وترتيب النجاح في المحافظات: (دمشق – القنيطرة – حمص – حماة – طرطوس).