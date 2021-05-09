رحيل الشاعر فايز خضور

توفي الشاعر فايز خضور صباح الأحد 9 أيار 2021 عن عمر يناهز 79 عاماً والذي يُعد واحداً من أعلام الأدب العربي في سوريا.



ولد خضور عام 1942 بمدينة القامشلي بمحافظة الحسكة ونشأ في مدينة السلمية بحماة ودرس في عدد من المدن السورية ثم تخرّج بشهادة الإجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق سنة 1966.



مارس خضور مهنة التدريس لمدة عام واحد ثم انتقل إلى الحقل الصحفي فمارس الكتابة في الصحافة بدمشق وبيروت وعمل في إدارة المخطوطات في اتحاد الكتاب العرب في دمشق منذ 1972 وتسلّم أمانة تحرير جريدة الأسبوع الأدبي ومجلة الموقف الأدبي.



وبدأ حياته الأدبية في أواخر الخمسينات ونشر للمرة الأولى في صحف ومجلات سوريا ولبنانية وفلسطينية وله العديد من المشاركات في احتفاليات شعرية أدبية في سوريا وكان عضو جمعية الشعر وتقاعد منها عام 1996.



يذكر أن للراحل مؤلفات أدبية عديدة منها مرايا الطائر الحر وفي البدء كان الوطن والرصاص لا يحب المبيت باكراُ والظل وحارس المقبرة.



يشار إلى أن منفذية السلمية للحزب السوري القومي الاجتماعي نعت الشاعر الراحل وأعلنت أنه سيشيع جثمانه في مدينة السلمية ظهر الأحد.





الخبر