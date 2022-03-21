الدستورية السورية .. جولة سابعة بمبادئ جديدة

تنطلق اليوم الإثنين، أعمال الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في جولة جديدة من المقرر فيها، تقديم مبادئ جديدة من قبل الأطراف المشاركة.

وستركّز الجولة السابعة من المحادثات على أربعة مبادئ هي "أساسيات الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكلية السلطات العامة ووظائفها"، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي غير بيدرسون.

وبحسب المعلومات ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف، على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها.

وتأتي الجولة الجديدة بعد جولة سابقة للجنة في تشرين أول الماضي، كانت نتائجها دون التوقعات، حيث لم يتم التوصل إلى تفاهمات أو أرضية مشتركة.

بيدرسون: الأزمة السورية "الأخطر" في العالم

عشية انطلاق اجتماعات اللجنة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن الأزمة السورية لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم وأن هناك حاجة واضحة للتقدم نحو حل سياسي.

وأضاف أن الهيئة الصغيرة للجنة الدستورية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة تجتمع في الدورة السابعة هذا الأسبوع، وقد مضى أكثر من عامين ونصف منذ عقدنا للاجتماع الأول.

وأشار بيدرسون إلى أن الرئيسين المشاركين بحاجة لمراجعة النصوص الدستورية المقترحة، لافتاً إلى وجود اتفاق بين الطرفين لإيجاد آلية تنفيذ للمقترحات يوم الجمعة، حيث ستختتم الاجتماعات.

وإلى الآن يتولى أحمد الكزبري رئاسة الوفد الحكومي، فيما يتولى هادي البحرة رئاسة وفد المعارضة، وهما يرأسان معاً جولات المحادثات.

ويقود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، فيما قاد سلفه ستيفان دي ميستورا، جولات عديدة في جنيف.