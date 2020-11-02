تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها

أخلت قوات الاحتلال التركي نقطة مراقبتها في بلدة مورك في ريف حماة الشمالي بشكل كامل، حيث تعتبر هذه القاعدة أكبر قاعدة تركية في سورية.



وأفادت وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” بأن قوات الاحتلال التركي أخلت صباح اليوم الاثنين، نقطة مورك في ريف حماة الشمالي، حيث نقلت عن مصادر أهلية في البلدة قولها: “غادرت عشرات السيارات العسكرية والشاحنات التي تحمل معدات لوجستية وعوارض إسمنتية فجر اليوم الاثنين بشكل كامل نقطة مورك العسكرية التركية في ريف حماة الشمالي التي أصبحت محاصرة من قبل الجيش السوري منذ أكثر من عام”.



وأضافت المصادر أن “العمل على فك القاعدة خلال اليومين الماضيين استمر على مدار الـ 24 ساعة”.



كما نقلت الوكالة عن مصادر مقربة من الدولة السورية قولها: “إن الآليات الهندسية التابعة للجيش السوري ستقوم اليوم بإزالة جميع السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال التركي في محيط القاعدة الملاصقة للطريق الدولي دمشق – حلب”.



ويأتي هذا التحرك التركي بعدما شهدت القاعدة التركية خلال الشهرين الماضيين مظاهرات شارك فيها المئات من السوريين مطالبين برحيل القاعدة العسكرية التركية التي تعتبر أكبر قاعدة لتركيا.



وبدأت تركيا بإخلاء قاعدة مورك في ريف حماة وخرجت أول دفعة من الآليات تنقل معدات عسكرية ولوجستية في 20 تشرين أول الماضي، كما بدأت القوات التركية بإخلاء نقطة مراقبة تركية في شير مغار في ريف حماة الشمالي مساء يوم الأربعاء الماضي باتجاه نقطة قوفقين في ريف إدلب الجنوبي.