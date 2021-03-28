بعد انقطاعه بسبب كورونا.. معرض حلب الدولي يستأنف نشاطه مجدداً

أعلن المسؤولون عن معرض حلب الدولي استئناف نشاطه في دورته الـ 4 الخميس القادم، على أرض المدينة الرياضية بالحمدانية، وذلك بعد انقطاعه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.



وبيّن مدير الشركة المنظمة للمعرض علي نظام أن إعادة افتتاح مطاري حلب ودمشق الدوليين بعد تحريره له منعكسات إيجابية على المعرض في دورته هذه، حيث سيتم استضافة 100 رجل أعمال من العراق يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية “تجارة – صناعة – مقاولات”، الأمر الذي سيسهم في تنشيط التعاون الاقتصادي بين كلا البلدين “سوريا والعراق”.



وأضاف مدير الشركة المنظمة أن ما يميز هذه الدورة للمعرض هو زيادة عدد الشركات بنسبة 20% عن الدورة الماضية، حيث يبلغ عدد الشركات المشاركة 400 شركة محلية وعربية وعالمية منها إيرانية وعراقية ولبنانية، إضافة إلى الشركات المحلية.



كما لفت إلى أن المعرض يتضمن عدة قطاعات “غذائية وهندسية وكيميائية وتكنولوجية ومصرفية وشحن”، مشيراً إلى أن المعرض يتوزع على 6 صالات واحدة منها تمتد على مساحة 3000 م2، وسيشمل عروضاً خاصة للزوار بأسعار تشجيعية وذلك في جناح مخصص لعملية البيع.