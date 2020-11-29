بعد انقطاع 8 سنوات.. تسليم بذار القمح لمنطقة تدمر

سلم فرع إكثار البذار في حمص أكثر من 4500 طن من بذار القمح المغربل والمعقم للمصارف الزراعية والمزارعين من بينها 400 طن لمنطقة البيارات في تدمر لأول مرة بعد انقطاع لمدة 8 سنوات.



وأفاد مدير إكثار البذار في حمص فرع المهندس أحمد يوسف أحمد بأن الكميات المسلمة للمصارف الزراعية والمزارعين في محافظة حمص بلغت أكثر من 4500 طن بذار قمح مغربل ومعقم، لافتاً إلى أنه تم تسليم 400 طن لمنطقة البيارات في تدمر من الكمية المخصصة والتي تبلغ 600 طن بذار قمح بعد انقطاع استمر لمدة 8 سنوات الأمر الذي سيسهم في رفع كميات إنتاج القمح في المحافظة



وأضاف المهندس اليوسف: “كما سلم الفرع الكميات حسب تواريخ اكتتاب المزارعين عليها متجاوزاً الضغط الكبير في الطلبات حيث وزعت الكميات على المزارعين والمصارف الزراعية في مناطق تلكلخ والقصير والمخرم وريف حمص الشمالي والمناطق والقرى المحيطة بها وفق المواعيد المحددة كما تم توزيع حوالي 700 طن بذار شعير مغربل ومعقم على كافة المناطق الزراعية في المحافظة”.



وأشار إلى أن الفرع واصل غربلة وتوزيع البذار منذ بدء الموسم الحالي بطاقة إنتاجية يومية ما بين 50 إلى 60 طن بنظام عمل ورديتين بغية دعم المناطق في المحافظات الأخرى بحسب الطلب حيث تم شحن كميات إلى محافظات حلب وحماة وطرطوس واللاذقية لتلبية احتياجات المزارعين من بذار القمح.



تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة إنتاج القمح في محافظة حمص للموسم القادم بنسبة أعلى من السنوات الماضية نظراً لزيادة مساحات الأراضي التي ستزرع بالقمح مع عودة الأمان إلى كل المناطق الزراعية.



أسامة ديوب