50 تطبيقاً مرخصاً في سورية و166 طلب ترخيص قيد الدراسة

كشفت مديرة التراخيص في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نور عراط أن عدد التطبيقات المرخصة في سورية لعام 2024 بلغ 50 تطبيقاً يشمل 10 تطبيقات لخدمة نقل الركاب، و2 لخدمة توصيل الطلبات، وتطبيقاً واحداً للخدمات التعليمية، و3 تطبيقات للخدمات الصحية و18 تطبيقاً لخدمات التسويق، وتطبيقاً واحداً للخدمات السياحية، و4 تطبيقات لخدمة تغذية الحسابات الإلكترونية الخاصة بالشركات النقالة، إضافة إلى 6 تطبيقات بنكية و5 تطبيقات للدفع الإلكتروني.



وأوضحت مديرة التراخيص أن مجموع الطلبات التي لا تزال قيد الدراسة في الهيئة حتى تاريخه بلغ 166 تطبيقاً.

وأشارت عراط إلى أنه فيما يخص التطبيقات المخالفة يجب التمييز بين حالتين، أولهما التطبيقات المرخصة التي ارتكبت مخالفة حيث إنه في حال وقوع أي مخالفة من قبل الشركات المرخصة يتم اتخاذ الإجراءات الواردة في اللائحة التنظيمية للمخالفات والغرامات للتراخيص النمطية لخدمات الاتصالات الصادرة بقرار مجلس المفوضين رقم 50 تاريخ 30/9/2023.

أما التطبيقات غير المرخصة فيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل التطبيقات العاملة على الشبكة دون ترخيص بعد أن تم منحها أكثر من مهلة لتقديم طلب أصولي للحصول على الترخيص اللازم لعملها على الشبكة السورية تفادياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم في حال عدم الالتزام، إذ إن التطبيقات المرخصة باتت أكثر أماناً للمستخدم من حيث ضمان الأمن السيبراني للتطبيق وحقوق المستخدمين من الناحية الفنية ومن ناحية جودة الخدمات المقدمة من خلال التطبيق.



وحول إجراءات الحصول على الترخيص أوضحت عراط أنه يجب أولاً أن يتم تقديم الطلب إلى ديوان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد متضمناً كل المعلومات والثبوتيات اللازمة لتقديم الطلب، حيث تتم دراسة الطلب وفي حال كان الطلب مستكملاً لجميع الوثائق والثبوتيات المطلوبة يتم مراسلة الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لإجراء الاختبارات الفنية الخاصة بالتطبيق، كما تتم مراسلة الجهة العامة المعنية بالخدمة التي يقدمها التطبيق للحصول على موافقتها اللازمة لتقديم الخدمة، وبعد أن يتم الحصول على موافقة الجهة العامة واجتياز الاختبار الفني للتطبيق يتم إعلام مقدم الطلب بموافقة الهيئة على منحه الترخيص المطلوب.

الوطن