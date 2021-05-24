وفود برلمانية من العراق وإيران تصل دمشق لمواكبة الانتخابات الرئاسية

بدأت وفود برلمانية من دول شقيقة وصديقة بالوصول إلى سورية، لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية والاطلاع على مجريات سيرها وذلك تلبية لدعوة من مجلس الشعب.



ووصل صباح أمس، وفد من الجمهورية العراقية برئاسة عضو مجلس النواب العراقي كاطع الركابي، ويضم عدداً من النواب والمختصين بالشأن الانتخابي، وأكد الركابي في تصريح نقلته «سانا»، أن الوفد يزور سورية بناء على دعوة من رئيس مجلس الشعب حموده صباغ للمشاركة في متابعة ومواكبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأربعاء القادم.



وأشار الركابي إلى أن أعضاء الوفد لمسوا من خلال جولتهم في دمشق الاهتمام الكبير من السوريين بالاستحقاق الانتخابي، وحرصهم على المشاركة فيه، معتبراً أن هذا دليل على القدرة الكبيرة لدى السوريين على استيعاب حجم ما مروا به خلال السنوات العشر من الحرب الغادرة التي سُلطت عليهم.



كما أعرب الركابي عن عميق شكره على حفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد لدى وصوله إلى الأراضي السورية مؤكداً أن الوفد سيقوم بالعديد من الجولات على مراكز الانتخاب في دمشق وريفها وغيرها من المناطق.



وحول تشكيلة الوفد المشارك، لفت الركابي إلى أن الوفد يضم أعضاء من مجلس النواب العراقي من لجان «النزاهة» و«الأمن والدفاع» و«العلاقات العامة» النيابية وبعض اللجان الأخرى.



كما وصل بعد ظهر أمس، وفد آخر من مجلس الشورى الإسلامي الإيراني تترأسه عضو المجلس زهرة اللهيان رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى.



وفي تصريح مماثل نقلته «سانا»، أشارت رئيس الوفد البرلماني الإيراني إلى أن الانتخابات في سورية تمثّل رمزاً للديمقراطية وتعبّر عن حق الشعب السوري في تحديد مستقبله مبينة أن وفد بلادها الزائر لسورية سيشارك في مواكبة هذه الانتخابات.



وأعربت اللهيان عن سعادتها بأن السوريين سيشاركون في الانتخابات، وهم يعيشون حالة استقرار بعد سنوات من الظروف الصعبة التي مروا بها بسبب الحرب الإرهابية التي شنت على بلادهم، مجددة التأكيد على عزم الشعب الإيراني على الاستمرار في دعم الشعب السوري بمرحلة إعادة الإعمار والبناء.



ووافق مجلس الشعب في الـ28 من نيسان الماضي على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية.



وذكرت وكالة «سانا» حينها، أن البرلمانات المدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية من روسيا والجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروس وجنوب إفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.



وأول من أمس أعلن سفير سورية لدى موسكو، رياض حداد، أن وفداً كبيراً من مجلسي الدوما والشيوخ في روسيا سيقوم بمواكبة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سورية.



وأوضح حداد، أنه إضافة إلى نواب مجلسي الدوما والشيوخ، يضم الوفد الروسي الذي سيواكب الانتخابات صحفيين ومحللين ومفكرين.



وفي 28 الشهر الماضي وافق مجلس الشعب على دعوة برلمانات دول عربية وأجنبية لمواكبة عملية انتخابات رئاسة الجمهورية والاطلاع على مجريات سيرها.



والخميس الماضي جرت انتخابات رئاسة الجمهورية في السفارات والقنصليات السورية في الخارج، وتوجّهت حشود منقطعة النظير من المواطنين السوريين في المغتربات للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني بالتصويت في الانتخابات.



