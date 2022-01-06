أحداث الاحتجاجات في كازاخستان

لا تزال كازاخستان بحالة ترقب وسط محاولات لضبط الأمن بعد موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية وتحولت لاحقا لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن بعدد من المدن، بينها ألما آتا.

- وزارة الدفاع الروسية: وصول أولى الوحدات من قواتنا إلى كازاخستان في إطار مهمة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

- سلطات مدينة ألما آتا تعلن عن تصفية قوات الأمن المحلية مجموعة إرهابيين أمام مقر شرطة في منطقة ألمالينسك.

-اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن و"مثيري الشغب المسلحين"وسط ألما آتا

-خارجية أرمينيا تصف الأحداث في كازاخستان بالأمر "الخطيروالمقلق".

-الخارجية الروسية: الأحداث في كازاخستان محاولة مستوحاة من الخارج من أجل زعزعة استقرار البلد بالقوة.

- الشرطة الكازاخية: مقتل 13 شرطيا وإصابة 353 آخرين في مدينة ألما آتا

- وزارة الصحة الكازاخية: أكثر من 1000 شخص مصاب بينها إصابات بليغة جراء أعمال الشغب

-الرئيس القرغيزي يعرب عن قلقه من الوضع في كازاخستان.

- منظمة معاهدة الأمن الجماعي ترسل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان

- قيرغيزستان تدعم كازاخستان في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي

-الشرطة الكازاخية: تم تحييد عشرات "مثيري الشغب" خلال محاولة اقتحام مبنى شرطة ألما آتا خلال الليل.

-خدمة الاتصالات الخلوية والانترنت متوقفة حاليا في ألما آتا.

-وسائل الإعلام: تم تعليق عمل البنوك والبورصات في كازاخستان مؤقتا.

-جميع الرحلات الجوية في مطار عاصمة كازاخستان ألغيت حتى الساعة 9.00 بتوقيت موسكو.

-جميع المباني الإدارية في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان تخضع لحراسة مشددة ومزيد من الإجراءات الأمنية.

-نشر نحو 50 مركبة، من بينها ناقلات جند مدرعة وعربات مدرعة وشاحنات عسكرية مع قوات الأمن المسلحة، في مناطق متفرقة من ألما آتا.

-إعلام: وقوع تبادل لإطلاق النار صباح اليوم الخميس في ساحة الجمهورية بمدينة ألما آتا، أكبر المدن الكازاخية.

-وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.

-منظمة معاهدة الأمن الجماعي ترسل قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان

- توكاييف يجري تعديلات في جهاز أمن الدولة

-روسيا تعزز حماية مطارها الفضائي في كازاخستان

-توكاييف يعلن عن معركة تخوضها قوات الإنزال الجوي في محيط ألما آتا

-رئيس كازاخستان يناشد رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي التدخل للمساعدة

-مصادر إعلامية: مقتل 8 من أفراد الشرطة والجيش خلال الاحتجاجات في كازاخستان

-توكاييف يصف مثيري الشغب في ألما آتا بـ"العصابات الإرهابية"

عودة خدمة الإنترنيت إلى بعض المناطق في كازاخستان بعد انقطاع دام 7 ساعات

-الخارجية الروسية توصي المواطنين الروس في كازاخستان بتوخي الحذر

-الأمم المتحدة: نراقب الوضع في كازاخستان بقلق

-البيت الأبيض: واشنطن تدعو المحتجين لإبقاء المظاهرات في نطاقها السلمي

-رائد الفضاء الكازاخي الأول يدعو قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمساعدة بلاده

-المحتجون يستولون على مقر لجنة الأمن القومي في ألما آتا

-استدعاء تعزيزات أمنية إضافية إلى القصر الجمهوري في العاصمة نور سلطان

-المتظاهرون يحاولون الاستيلاء على مبنى وزارة الداخلية في ألما آتا

-لوكاشينكو يهاتف بوتين وتوكاييف لبحث الوضع في كازاخستان

-الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في كازاخستان إلى تجنب التصعيد والعنف

-قنصلية الولايات المتحدة في ألما آتا تغلق أبوابها أمام المراجعين

-المتظاهرون يسيطرون على مطار ألما آتا

-رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف يحث الشعب الكازاخي

على عدم الانجرار وراء المحرضين

-سماع دوي انفجار قنابل صوتية وسط ألما آتا

-المتظاهرون في تالديكورغان يحاولون إسقاط نصب تذكاري لنزارباييف

"سبوتنيك كازاخستان": طوق أمني حول مبنى إدارة العاصمة نور سلطان

-"سبوتنيك كازاخستان": سكان نور سلطان يتسارعون لسحب الأموال من البنوك بعد تعطل خدمات الدفع الإلكتروني إثر انقطاع الإنترنت

-مجموعة من المتظاهرين في ألما آتا تتحرك باتجاه مطار المدينة

-وزير أوكراني يشير إلى توقف تصدير الفحم من كازاخستان إلى أوكرانيا

-الرئيس توكاييف يعلن توليه منصب رئيس مجلس الأمن بدلا من نزارباييف ويعد بإجراءات صارمة

-النيران تلتهم القصر الرئاسي في ألما آتا وسماع دوي طلقات هناك، مع استمرار الحريق في مبنى بلدية ألما آتا

-مصادر: رئيس كازاخستان سيلقي قريبا خطابه الثاني خلال يومين حول الاحتجاجات المتواصلة في البلاد

-الخارجية التركية: "نتابع عن كثب الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة الحكومة الكازاخية ونولي أهمية كبيرة لاستقرار كازاخستان الصديقة".

-رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يدعو إلى تهدئة الوضع في كازاخستان وإطلاق حوار

-قطع الإنترنت كليا في ألما آتا وجزئيا في نور سلطان، مع حجب الوصول إلى تطبيقات التراسل في بعض مناطق العاصمة وتعثر الوصول إلى المواقع الإلكترونية لبعض وسائل الإعلام المحلية

-"سبوتنيك كازاخستان": المتظاهرون نهبوا مكاتب القنوات التلفزيونية في ألما آتا

-"نوفوستي": المتظاهرون في ألما آتا سلبوا أسلحة نارية ودروعا وهراوات من الشرطة، ولا يشاهد حضور العناصر الأمنية في المدينة

-الخارجية الروسية: "لا يزال الوضع حول بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية هادئا. ولم يتعرض لأذى أي من مواطني روسيا في كازاخستان

-حاكم ألما آتا العسكري: المدينة تعرضت لهجوم من قبل المتطرفين والراديكاليين وأصبحت الجماعات المتطرفة أكثر نشاطا

-السلطات الكازاخية: احتراق 120 سيارة، من بينها 33 سيارة إسعاف وعربة إطفاء خلال أعمال الشغب في ألما آتا

-الخارجية التركية: نتابع عن كثب الاحتجاجات في كازاخستان ونولي أهمية كبيرة لاستقرار كازاخستان الصديقة

-بيسكوف: كازاخستان لم تطلب المساعدة من روسيا فيما يتعلق بالوضع في البلاد. نحن مقتنعون بأن أصدقاءنا في كازاخستان قادرون على حل مشكلاتهم الداخلية بأنفسهم ومن المهم عدم وقوع تدخل من الخارج

-الخارجية الروسية: نأمل بعودة الأوضاع في كازاخستان إلى طبيعتها في أقرب وقت من خلال الحوار

-وسائل إعلام محلية: استيلاء المتظاهرين على المقر الرئاسي في ألما آتا واستمرار الاشتباكات في الشوارع

-استمرار التوتر أمام مقر الحكومة المحلية في أكوبي، رابع أكبر مدينة في البلاد (شمال غرب) ومقاطع فيديو تظهر استخدام قوات الأمن خراطيم المياه ضد المتظاهرين

-وزارة الإعلام في كازاخستان تحذر وسائل الإعلام من المسؤولية الجنائية والإدارية لنشر معلومات كاذبة عمدا في ظل حالة الطوارئ.

-أعمدة الدخان تتصاعد فوق بلدية ألما آتا ومبنى النيابة العامة ومقر فرع حزب "نور وطن" الحاكم في المدينة

-متظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسط المدينة والشرطة تنسحب

-شهود عيان: متظاهرون يطلقون النار على قوات الأمن في ألما آتا

- وزارة الداخلية: مقتل 18 عنصرا من قوات الأمن الكازاخستانية بالاضطرابات الأخيرة في البلاد

يتبع..