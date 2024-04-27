السعودية رفضت عقد “الدستورية 9” في الرياض

تفيد تقارير إعلامية بأن السعودية ودمشق رفضتا اقتراح عقد الجولة التاسعة من “اللجنة الدستورية السورية” في الرياض، العاصمة السعودية.

وذكرت المصادر أن السعودية رفضت طلبًا من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية في الرياض بدلًا من جنيف، التي توقفت منذ حوالي عامين.

وبحسب مصدر سوري مطلع، فإن رفض السعودية يأتي نتيجة لانشغالها بمشاريعها السياسية والاقتصادية، وعدم اهتمامها بالملف السوري في الوقت الراهن.

على الرغم من أن بيدرسون لم يعلن رسميًا عن مقترح عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في الرياض، فإن المقترح نابع من رغبة “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، التي تأمل بعودة الاهتمام العربي، خاصة من السعودية، بالملف السوري.

في وقت سابق، كانت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية قد نشرت في مارس/آذار أن بيدرسون اقترح على مسؤولين سوريين إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في الرياض.

جاء ذلك خلال لقاء بين بيدرسون ووزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في دمشق. وأكدت الصحيفة أن دمشق لا تزال تعارض عقد الاجتماعات في جنيف، مشيرة إلى أن موسكو أيضًا تشاركها هذا الموقف.

توقفت أعمال “اللجنة الدستورية السورية” منذ يونيو/حزيران 2022، عندما عُقدت الجولة الثامنة في جنيف دون أي نتائج ملموسة.

تسبب خلاف بشأن مكان عقد الاجتماعات بعد فرض الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا، عقوبات على روسيا نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا، مما جعل موسكو ترى سويسرا كموقع غير محايد.

أعلن بيدرسون في أواخر فبراير/شباط أنه دعا جميع الأطراف لعقد الجولة التاسعة في جنيف في أبريل/نيسان، كما كان الحال في السابق.

وخلال جلسة خاصة لمجلس الأمن حول سوريا، أوضح بيدرسون أن الأطراف لم تتفق على مكان بديل لعقد الاجتماعات، مشيرًا إلى أن جنيف هو الخيار الوحيد حاليًا، مع ضرورة البحث عن بديل في المستقبل.

وكالات