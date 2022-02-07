ذهبية تاريخية لنيوزيلندا في التزلج السريع

تواصلت أمس الأحد منافسات الأولمبياد الشتوي الذي أبهر العالم بتنظيمه الراقي، حيث أظهر الصينيون أنهم مستعدون لمواجهة التحديات وعلى رأسها «كورونا» الذي قلل عدد المشاهدين، ولكن الاهتمام من وسائل الإعلام العالمية فاق التوقعات.

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في منافسات أمس بقيت النرويج متصدرة بفضل ذهبيتي اليوم الأول في التزلج الريفي والبياثلون، ولكن السويد عادلتها بفضل ذهبية التزلج الحر أمس الأول وبتحقيق بطلها نيلز فان دير بويل أمس رقماً قياسياً في التزلج السريع.

ودخلت نيوزيلندا تاريخ البطولة بتحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخها ودخل الروس والأستراليون على خط الذهب وإليكم التفاصيل:

ذهبية تاريخية لنيوزيلندا

أدخلت النيوزيلندية زوي سادوسكي سينوت بلادها التاريخ بتحقيقها أول ذهبية في تاريخ البلد الإقيانوسي بتصدرها مهارة المنحدرات أمس الأحد ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 المقامة في بكين.

وكانت المحاولة الأخيرة لسادوسكي سينوت (20 عاماً) في مسابقة التزلج على المنحدرات الجليدية، هي الأفضل بالنسبة لها حيث حققت 92.88 نقطة.

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وكانت سادوفسكي سينوت قد أمضت فترة الإغلاق خلال الجائحة في نيوزيلندا وهي تقفز على الترامبولين للتدرب على حركاتها الهوائية.

وسبق لنيوزيلندا أن حققت ميدالية فضية وبرونزيتين في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، بما فيها المركز الثالث لسادوفسكي سينوت في فئة «هوائي كبير» في ألواح التزلج في الأولمبياد الشتوي الأخير بيونغتشانغ 2018 في كوريا الجنوبية.

وفازت الأميركية جوليا مارينو بالميدالية الفضية حيث سجلت أعلى معدل نقاط لها (87.68 نقطة) خلال محاولتها الثانية.

ونالت الأسترالية تيس كوادي الميدالية البرونزية بتسجيلها 84.15 نقطة في أفضل محاولة لها.

تألق الروس في التزلج الريفي



حقق الروسي ألكسندر بولشونوف الذي يلعب تحت لواء اللجنة الأولمبية الروسية ذهبية التزلج الريفي 30 كم وجاءت الفضية للروس أنفسهم في الوقت الذي أخفق فيه الفريق النرويجي في الصعود إلى منصة التتويج.

وأنهى المتزلج الروسي بولشونوف السباق خلال ساعة واحدة و16 دقيقة و9.8 ثوان.

وحقق مواطنه دينيس سبيتسوف الميدالية الفضية متأخراً عنه بفارق دقيقة واحدة و11 ثانية على حين ذهبت الميدالية البرونزية إلى الفنلندي ليفو نيسكانين متأخراً بفارق قرابة دقيقتين عن المتصدر.

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رقم قياسي جديد

سطر السويدي نيلز فان دير بويل صفحة مضيئة في عالم الأولمبياد الشتوي بتسجيله رقماً قياسياً أولمبياً جديداً بحلوله في المركز الأول في سباق التزلج السريع لـ5000 متر وحقق الميدالية الذهبية بتوقيت قدره (6:08.84 دقائق) متقدماً على الهولندي باتريك روسي (6:09.31) الذي نال الفضية، في حين أحرز النرويجي هالغير اينغيبراتين (6:09.88) البرونزية.

اليابان تدخل على خط الذهب

فاز الياباني ريويو كوباياشي بذهبية المنحدر العادي للرجال وذلك بعد تألقه في المرحلة الأولى التي أحرز فيها 145.4 نقطة، فيما أنهى المسابقة برصيد 275 نقطة ليحتل المركز الأول ويتوجَ بالذهب وهي الذهبية الأولى لليابان في الأولمبياد، فيما كانت الفضية من نصيب النمساوي مانويل فيتنير والبرونزية للبولندي ديفيد كوبا تسكي.

وكذلك أستراليا

حققت الأسترالية جاكارا أنتوني ذهبية التزلج الحر (موغول) مهدية بلادها الذهبية الأولى في البطولة بعدما احتلت المركز الأول برصيد 83.9 نقطة متفوقة على الأميركية جايلن كوف التي جاءت ثانية، فيما احتلت أناستازيا سميرنوفا من اللجنة الأولمبية الروسية المركز الثالث، وكانت أستراليا من الدول التي لم تكن متحمسة للمشاركة.

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ذهبية الزحافات الثلجية ألمانية

آخر الميداليات الذهبية أمس كانت من نصيب الألماني يوهانس لودفيغ في مسابقة الزحافات الثلجية التي شارك فيها عشرون رياضياً، ونال الفضية النمساوي ولفغانغ كيندل وذهبت البرونزية للإيطالي دومينيك فيشنالر.

الوطن