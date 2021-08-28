وفد وزاري لبناني يصل إلى دمشق لبحث آلية استجرار الكهرباء عبرها

بعد الإعلان عن نية واشنطن استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، أعلنت قناة “الميادين” عن وجه وفد وزاري لبناني إلى دمشق لبحث آلية استجرار الكهرباء عبر سوريا.



ونقلت “الميادين” عن مصادر حكومية أن وفد وزاري لبناني سيزور قريباً دمشق وعمان والقاهرة لبحث استجرار الطاقة إلى البلاد.



وبدورها نقلت صحيفة “الديار” اللبنانية الخميس عن أوساط لبنانية ومعنية بملف العلاقات “اللبنانية – السورية”، دون أن تسمها، قولها: “إن خمسة وزراء في حكومة حسان دياب المستقيلة سيزورون سوريا خلال وقت قريب، والوزراء الخمسة، وهم وزراء الصحة والاتصالات والصناعة والشؤون الاجتماعية والزراعة، في انتظار إبلاغهم بموعد الزيارة من الحكومة السورية”.



وأضافت أن الوزراء الخمسة عقدوا اجتماعين تحضيريين مع الأمين العام لـ “المجلس الأعلى السوري – اللبناني”، نصري خوري، تم خلالهما الاتفاق على عرض المواضيع المتعلقة بتبادل المنتجات والتصدير والاستيراد المتبادل والتعاون في المجالات الزراعية والصناعية والطبية، كما ناقش الوزراء الموضوعات مع رئيس الحكومة غسان دياب.



حيث أوضحت الصحيفة أن الحكومة السورية لم تُبلغ من الدولة اللبنانية بأي طلب رسمي للتعاون في ملف إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.



وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن الحكومة السورية تنتظر جواباً رسمياً من حكومة دياب قبل توجيه الدعوة، لتكون الزيارة رسمية باسم لبنان وحكومته، وليس “زيارات شخصية للوزراء، كما تجري العادة، وهي تتم بشكل دوري”، مشيرة إلى أن “التوجه السوري تجاه لبنان إيجابي، رغم العتب السياسي والرسمي السوري على السلطة في لبنان، التي تتعاطى بشكل موارب مع سوريا”، لافتة على أن الدولة السورية سبق أن قدمت خدماتها إلى لبنان لمساعدتها فيما يخص نقص الأدوية والأوكسجين مشيرة إلى أن “الاتصالات بين البلدين بدأت عبر وزارتي الصحة في البلدين والأمور إيجابية”.



وكانت السفارة الأمريكية في لبنان قد أعلنت عن نية الادارة الأمريكية استثناء كل ما يتعلق باستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مفاعيل قانون قيصر، إلا أنه لم يتم حتى اليوم تثبيت هذا الاستثناء، وذلك فور إعلان أمين عام حزب الله حسن نصر الله عن انطلاق ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان لحل أزمة نقص الوقود فيه.