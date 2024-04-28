كوماندوس عراقي في بيروت لخطف مطلوب!

في خطوة غير عادية، وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمّري إلى بيروت برفقة مدير الاستخبارات العراقية وستة ضباط آخرين، في مهمة سرية لتوقيف عراقي مطلوب بتهمة الفساد في بلاده بقضية تتعلق بملايين الدولارات.

وما يثير الدهشة في هذه الزيارة أن مثل هذه الإجراءات عادةً تتطلب تقديم طلب رسمي للسلطات القضائية والأمنية اللبنانية لاعتقال الشخص المطلوب، واتباع الإجراءات القانونية لتسليمه إلى العراق.

وقد نسق الوفد العراقي المعروف بـ”الكوماندوس” زيارته مع جهاز أمن الدولة اللبناني، الذي أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذه الخطوة، في حين لم يُطلعوا وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي على تفاصيل المهمة وفقاً لصحيفة الاخبار.

ويبدو أن هذه التحركات تشير إلى نهج غير تقليدي في التعامل مع القضايا الجنائية عبر الحدود، ما قد يثير تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية والتنسيق الرسمي بين الدول في مثل هذه الحالات.