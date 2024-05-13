تطور غامض ولافت يشهده الجنوب اللبناني!

توجد مؤشرات على تغير غامض في الوضع العسكري بالجنوب، حيث تقلصت بشكل كبير الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ صباح السبت الماضي.

وركزت الغارات الإسرائيلية على محاولة صدّ مسيّرات حزب الله دون استهداف قرى الجنوب بشكل مباشر، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذا التحول، خاصةً مع استمرار حزب الله في هجماته الصاروخية.

في السياق نفسه، أعلن حزب الله عن إدخال صواريخ ثقيلة جديدة في المعركة، وقام باستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط موقع زبدين في مزارع شبعا، إضافة إلى استهداف آليات عسكرية وتجهيزات فنية أخرى في منطقة هونين.

في الوقت نفسه، تم تفعيل صافرات الإنذار في نهاريا وضواحيها بسبب تسلل طائرة دون طيار، ولم تنجح محاولة اعتراضها.

كما أطلق حزب الله صاروخًا مضادًا للدروع باتجاه مستوطنة مرغليوت في الجليل الأعلى.

تركزت الغارات الإسرائيلية على عمليات القصف المدفعي في الجنوب، حيث استهدفت بلدة الناقورة وجبل اللبونة، مما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

وتعرضت بلدتي الجبين والضهيرة والأودية المحيطة بهما لقصف مدفعي أيضًا.

من المقرر أن يلقي الأمين العام لـ حزب الله، السيد حسن نصرالله، كلمة في الذكرى السنوية لمصطفى بدر الدين.



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