أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى ليوم 13/5/2024
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج وسط مدينة غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105” دبابتين وجرافة للعدو الصهيوني في جباليا شمال قطاع غزة.
– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 220 على القطاع إلى 35091 شهيداً و78827 جريحاً.
– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 57 شهيداً و82 جريحاً.
المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105” دبابتين للعدو الصهيوني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وناقلة جند شرق مدينة رفح جنوب القطاع
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة مضادة للدروع ناقلة جند للعدو الصهيوني في حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وقوة راجلة شرق جباليا شمال القطاع.
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة مضادة للدروع جرافة عسكرية صهيونية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة وبقذيفة “الياسين 105” دبابة في معسكر جباليا شمال القطاع.
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون بمدينة غزة.
– المقاومة الفلسطينية تدك بقذائف الهاون تحشيدات قوات العدو الإسرائيلي وتستهدف بقذيفة (RPG) دبابة ميركافا شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” دبابة للاحتلال الإسرائيلي في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تدك للمرة الثانية قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة داخل معبر رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني شرق جباليا شمال قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
– مخيم جباليا شمال قطاع غزة.. شهداء بالعشرات ودمار هائل
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” وبعبوة “شواظ ” ناقلة جند وجرافة للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
– وزارة الصحة الفلسطينية: ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف.
– شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تدك بقذائف الهاون تحشيدات العدو الإسرائيلي داخل معبر رفح جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح وشرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
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