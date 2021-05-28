وفاة شاب وعشرات الإصابات في إطلاق النار العشوائي في مختلف المدن السورية

أكد مصدر طبي بحلب وفاة شاب وإصابة 6 آخرين بجروح جراء إصابتهم بالرصاص العشوائي الذي أطلق في مدينة حلب مساء أمس الخميس.



وبين مصدر طبي وصول العديد من الإصابات بمقاذيف الرصاص العشوائي إلى مشفى الرازي بحلب .



وفي اللاذقية أكد مصدر في مشفى النور بجبلة إصابة الدكتور محمد عكرمة ٣٣عاما بمقذوف ناري في البطن مبينا أن وضعه جيد.



كذلك أصيب الطفل جعفر اسكندر (7سنوات) برصاص عشوائي وتم نقله إلى مشفى جبلة الوطني ووضعه جيد.



وفي حماة بين مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم أنه وصل إلى مشفى سلمية الوطني إصابتين طفيفتين لشاب من مدينة سلمية وطفلة من قرية زغرين شمالي المدينة جراء إصابتهما بمقاذيف نارية ناجمة عن إطلاق النار في الهواء.



وشهدت محافظة حمص أكبر عدد من الإصابات حيث أصيبت شابة (19 عاما) بطلق ناري طائش في الظهر على طريق الستين بحي الزهراء مساء الخميس .



إضافة إلى إصابة شابة أخرى (19 عاما) بطلق ناري طائش باليد قرب دوار النزهة وإصابة رجل (31 عاما) بطلق ناري طائش في الرقبة بحي عكرمة.



وبكسر في ساعده الأيمن أصيب طفل (16 عاما) نتيجة طلق ناري طائش في قرية كفر عبد بريف حمص وإصابة طفل (11 عاما) بشظايا في اليد نتيجة انفجار قنبلة يدوية في قرية أم العمد بريف حمص.



كما إصيب الشاب (كرم خليل طيّب21 عاما) بطلق ناري طائش و شظايا زجاج في الساعد الايمن وتم إسعافه إلى مشفى الهلال لتلقي العلاج.



وتشهد سوريا بعد كل مناسبة وطنية أو رياضية أو اجتماعية ظاهرة إطلاق النار العشوائي في الهواء الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين.



يذكر أن العديد من الجهات الحكومية والإعلامية طالبت مؤخرا بعدم استخدام الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية مع صدور نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية كي لا تتحول الفرحة إلى مأساة وحزن تحت طائلة المحاسبة والمسؤولية القانونية.

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