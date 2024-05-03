 القبض على عصابة سرقة المنازل ليلاً في دمشق

تمكنت شرطة الحميدية الليلية من القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم أدوات تستخدم في الكسر والخلع، إضافة إلى أدوات حادة مثل الحربـة والسكـيـن.

كما عُثر معهم على مبلغ مالي وعدد من الحبوب المخدرة، إلى جانب أثاث منزلي متنوع اتضح أنه مسروق من منزل في منطقة الدقاقين خلال غياب مالكيه.

هؤلاء الأشخاص هم (مناف، د) و(ليث، ر) و(يزن، ب) و(ياسر، ب)، وأثناء التحقيق معهم اعترفوا بسرقة عدة منازل في تلك المنطقة بالتعاون مع شخصين آخرين هاربين، ونقل المسروقات على دفعات لبيعها وتقاسم الأرباح.

كما اعترفوا بسرقة عدد كبير من المحولات الكهربائية والكابلات النحاسية في منطقة الحميدية وأحياء مختلفة في دمشق. وبتدقيق سجلهم الجنائي، تبين أن هناك عدة أوامر بحث صادرة بحقهم لارتكابهم جرائم تشمل السلـب والسرقة وإشهار السـلاح الأبيض.

وفي حادثة منفصلة، تلقت الشرطة شكاوى من مواطنين حول شخص يقوم بتر.هـ.يبهم وإيـ.ذائهم وفرض أتاوات على أصحاب المحلات التجارية. قامت الشرطة بالقبض عليه، وتبين أنه يُدعى (رضوان، س) المعروف بلقب (الزنغل).

وعُثر بحوزته على قطع من مادة الحشيش المخـ.در، وعند التدقيق في سجله، اتضح وجود أوامر بحث أخرى صادرة بحقه لارتكاب جرائم مختلفة.

واعترف خلال التحقيق أنه المسؤول عن هذه الجرائم وأنه هو المعني بإذاعات البحث وفقاً لوزارة الداخلية.

في الوقت نفسه، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على (جالي، ش) المطلوب لعدة أوامر بحث تتعلق بجرائم السرقة وانتحال صفة الغير.

وخلال التحقيق معه، اعترف بسرقة العديد من الدراجات النـ.ارية في مناطق مختلفة من دمشق وريفها بالتعاون مع أشخاص آخرين هاربين. البحث جارٍ عن الهاربين، وسيتم تقديم جميع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.