ضبط 5 شاحنات محملة بأغنام العواس لتهريبها إلى دول الخليج

أفاد ضابط في الجمارك بأن عمليات تهريب أغنام العواس ما زالت نشطة، حيث تم مؤخرًا ضبط خمس شاحنات محملة بأغنام العواس في ريف طرطوس، كانت متوجهة إلى أحد الإسطبلات تمهيدًا لتهريبها عبر الحدود اللبنانية ثم إلى دول الخليج. وكانت هذه الشاحنات قادمة من محافظة حماة.

وأشار الضابط إلى أن قيمة هذه القضية، بما في ذلك الغرامات المحتملة، قد تصل إلى حدود مليار ليرة سورية.

وأوضح رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة، معتز السواح، أن معدلات تهريب الأغنام تتجاوز 20 ألف رأس يوميًا، ومعظمها يأتي من المناطق الشمالية الشرقية الخارجة عن سيطرة الدولة. بينما تقتصر عمليات تهريب الأغنام داخل سوريا على بعض المناطق القريبة من الحدود اللبنانية والأردنية.