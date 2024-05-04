وفاة غامضة ثانية لمسؤول كشف العيوب في طائرات بوينغ

توفي جوشوا دين، وهو مدقق جودة سابق في شركة Spirit AeroSystems التي تزود “بوينغ”، وكان من أوائل من أبلغوا عن عيوب التصنيع في طائرة 737 ماكس، بعد إصابته بعدوى بكتيرية مفاجئة وسريعة الانتشار.

وذكرت صحيفة “سياتل تايمز” أن دين، الذي كان يبلغ من العمر 45 عامًا ويعيش في ولاية كانساس، كان يتمتع بصحة جيدة ولم يشكُ من أي مشاكل صحية كبيرة.

لكن في الأسبوعين الأخيرين من حياته، تدهورت حالته بشكل مفاجئ. وكان دين قد اشتكى لمنظمي الطيران في الولايات المتحدة من مشكلات في خط إنتاج “سبيريت 737″، كما أدلى بشهادته في دعوى قضائية ضد مساهمي الشركة.

أوضحت الصحيفة أن دين تم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من مشاكل في التنفس، حيث تم تشخيص حالته بعدوى بكتيرية أدت إلى فشل في الأعضاء.

وكان قد تم فصله من شركة Spirit في أبريل 2023، وتقدم بشكوى إلى وزارة العمل زاعمًا أن طرده جاء انتقامًا لتقديمه تقارير حول مخاوف تتعلق بسلامة الطيران.

تأتي وفاة جوشوا دين في أعقاب وفاة جون بارنيت، مهندس مراقبة الجودة السابق في “بوينغ”، الذي وُجد ميتًا في سيارته بعد أيام من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة.

كان بارنيت، البالغ من العمر 62 عامًا، قد عمل في “بوينغ” لمدة 32 عامًا وتقاعد في عام 2017. وعثرت الشرطة على جثته بالقرب من فندق في ولاية كارولينا الجنوبية، وأعلنت أن سبب الوفاة كان جرحًا “ألحقه بنفسه”، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.