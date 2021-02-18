واشنطن تعين إيمي كترونا ممثلة خاصة بالإنابة لشؤون سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تعيين إيمي كترونا، نائبة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام في مكتب الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية.



وأضافت الخارجية، اليوم الخميس، أن كترونا تولت مؤخراً منصب الممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا.



وبحسب الخارجية الأمريكية، تشغل كترونا حالياً منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق العربي في مكتب شؤون الشرق الأدنى، واعتباراً من 25 من كانون الثاني الماضي، كممثل خاص بالإنابة لشؤون سوريا.



وشغلت كترونا سابقاً، منصب مدير مكتب شؤون بلاد الشام، ومن عام 2016 إلى عام 2019، شغلت منصب نائب رئيس البعثة في المنامة بالبحرين.



بدأت كترونا حياتها المهنية في عام 1999، حيث خدمت أول مهمة لها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومنذ ذلك الحين عملت كمسؤولة سياسية في السفارات بالسلفادور وقطر ومصر.



كما عملت أيضاً في واشنطن في مكتب شؤون الشرق الأدنى، حيث غطت العراق والجزائر وتونس، وكمساعد خاص لوكيل الوزارة للشؤون الخارجية آنذاك، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز قضايا المرأة الدولية ومكافحة الاتجار بالأشخاص.