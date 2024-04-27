إسرائيليون يصطدمون بصاروخ عملاق بعد 10 أيام على الرد الإيراني

عثرت مجموعة من المتجولين الإسرائيليين على بقايا صاروخ إيراني أثناء تجوالهم في الصحراء، وذلك في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبحسب موقع “i24 News”، فقد عثر المدنيون على بقايا الصاروخ خلال تجوالهم الليلي بالقرب من مدينة عراد الصحراوية الواقعة في منطقة النقب.

وقد أكدت الشرطة الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية ستتولى مهمة إزالة هذه البقايا خلال الأيام المقبلة.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي كانت على دراية بوجود الصاروخ، ولكنها لم تتخذ أي إجراءات لمنع المدنيين من الاقتراب منه.

وفي واقعة سابقة، قام سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي بجمع بقايا صاروخ آخر سقط على شواطئ البحر الميت، حيث تم تفكيكه لاحقًا وعرضه على وسائل الإعلام الأجنبية.

أما وكالة “أسوشيتد برس”، فأفادت أن مجموعة من الرحالة، كانوا يزورون منطقة البحر الميت في إسرائيل، عثروا على “جسم غريب” خلال رحلتهم نهاية الأسبوع، ليتبين لاحقًا أنه بقايا صاروخ سقط في الصحراء.

وكانت إيران قد أطلقت، ليلة 13 أبريل، مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه إسرائيل، في أول رد مباشر من إيران على إسرائيل، وذلك كرد فعل على قصف مبنى القنصلية الإيرانية الذي نُسب إلى إسرائيل.

في المقابل، شهدت وسط إيران هجمات نُسبت إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، إلا أن إيران قللت من أهميتها.