جيش إثيوبيا يدعو العسكريين السابقين للعودة إلى صفوفه لمحاربة المتمردين

دعا الجيش الإثيوبي أمس الجمعة العسكريين السابقين إلى إعادة الانضمام لصفوفه في الحرب ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.



وجاء هذا النداء في بيان نشره الجيش الإثيوبي على صفحته الرسمي في "فيسبوك" اليوم.



بدوره، أعرب النائب العام الإثيوبي، يديون تيموثيوس، للصحفيين عن قناعته بأن الجماعات المتمردة التي أعلنت عن تشكيلها تحالفا ضد حكومة أديس أبابا لا تحظى بدعم اجتماعي على الأرض، واصفا تحالفها الجديد بأنه مجرد حيلة موجهة للرأي العام.



من جانبه، أعرب المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بيليني سيوم، عن التزام رئيس الوزراء أبي أحمد بـ"إثيوبيا مستقرة وسلمية".



وحث تيموثيوس وسيوم الصحفيين على تفادي "الإثارة الإعلامية" خلال تغطيتهم التطورات الميدانية في البلاد.



ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.





"رويترز"