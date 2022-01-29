الأمن التونسي يعتقل انتحارية قادمة من سوريا

أحبط الأمن التونسي عملية انتحارية في إحدى المناطق السياحية، كانت تعتزم القيام بها فتاة قادمة من سوريا عبر تركيا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم، أن قوات الأمن ألقت القبض على الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً، في مطار تونس، حيث كانت تنوي تفجير نفسها بحزام ناسف.

وبحسب الوزارة، التحقت الفتاة بإحدى المنظمات الإر.هـ.ـابية في سوريا، وتلقّت تدريبات تحضيراً للقيام بالعملية الانتحارية، ثم تواصلت خلال تواجدها في سوريا مع شخص تونسي الجنسية الذي كان سيتولّى انتظار وصولها إلى تونس، وتمكينها من حزام ناسف.

وكانت الشرطة التونسية أطلقت النار على رجل وصفته بالمتشدد، في تشرين الثاني الماضي، هاجم القوات الأمنية أمام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة تونس.

يشار إلى أن تونس تعرضت لهجوم كبير عام 2015، حيث قتل مسلحون متشددون عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف في تونس ومنتجع شاطئي في سوسة.