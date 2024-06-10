الطيران الروسي يقصف 13 موقعا للإرهابيين الفارين من التنف

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سلاح الجو الروسي نفذ غارات جوية استهدفت 13 موقعًا للمسلحين الذين كانوا قد فروا من منطقة التنف، واختبأوا في مناطق جبلية نائية في محافظتي دير الزور وحمص بسوريا.

وأوضح اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن “القوات الجوية الروسية شنّت خلال الـ 24 ساعة الماضية هجمات على 13 موقعًا كان المسلحون المتسللون من منطقة التنف قد لجأوا إليها، وهي مواقع تقع في مناطق جبلية وعرة ضمن سلاسل جبال العمور في محافظتي حمص ودير الزور”.

وتشن القوات الجوية الروسية ضربات جوية بين الحين والآخر ضد مواقع التنظيمات المسلحة في سوريا.

وقد أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارًا أن الولايات المتحدة تستخدم قاعدة التنف في سوريا لتدريب إرهابيين، معظمهم من تنظيم “داعش”.

روسيا اليوم