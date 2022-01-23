تونس في مهمة سوبر صعبة

تنطلق اليوم مباريات دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون وستقام مباراتان.

الأولى بين بوركينا فاسو والغابون وهما ثانيا المجموعتين الأولى والثالثة بداية من السادسة مساء.

والمباراة الأهم عند التاسعة ليلاً بين تونس ثالث المجموعة السادسة مع نيجيريا متصدر الرابعة بالعلامة الكاملة وهو الاستثناء في هذا الإنجاز.

ويأمل الأشقاء حضور العناصر الأساسية بعد تعافيها من فيروس كورونا لتقليص الفوارق مع النسور الخضر المرشحين للقب.

والمباراة صعبة للغاية ولكن المباريات الإقصائية وليدة ظروفها وكل شيء ممكن وهذا ما ينتظره جمهور تونس على وقع ارتفاع المعنويات عقب قرعة المونديال التي أوقعتها بمواجهة مالي.

تاريخياً تقابلت تونس مع نيجيريا 20 مرة وفاز كل منهما 6 مرات وفي أمم إفريقيا تقابلا خمس مرات شهدت تفوقاً واحداً لتونس بالترجيح بعد التعادل في نسخة التتويج 2004.

يذكر أن تونس والمغرب ومصر وجزر القمر حجزت مكانها في دور الستة عشر، على حين خرجت الجزائر والسودان وموريتانيا.

الوطن