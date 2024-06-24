أنباء عن تسـميم الجولاني قبل 10 أيام

أكدت مصادر ميدانية في إدلب أن أبا محمد الجولاني تعرض لمحاولة تسميم خلال جولة له في المدينة قبل عشرة أيام.

ووفقاً لما نقله موقع “الميادين نت”، فقد عانى الجولاني من مشكلات صحية، وتم التكتم على الموضوع بعدما تبين أن مادة سامة أضيفت إلى مشروب تناوله خلال جولته.

وأشارت المصادر إلى أن الجولاني ظل في الفراش تحت المراقبة الطبية نتيجة ظهور بعض الأعراض الجانبية بسبب تناوله للمادة السامة.

وأضافت المصادر أن جهاز الأمن التابع للجولاني بدأ تحقيقات موسعة مع أصحاب الأماكن التي زارها خلال تعرضه لمحاولة التسميم، حيث توجهت الاتهامات نحو قيادي في “جيش الأحرار” الذي زاره الجولاني في منزله لمحاولة إقناعه بعدم المشاركة في الحراك ضده.

وفي الوقت نفسه، تستمر التظاهرات المناهضة لـ”هيئة تحرير الشام” وقائدها الجولاني في مناطق إدلب وريفها وريف حلب الغربي، مع مطالبات بإسقاطه. وقد حاولت حواجز تابعة للهيئة منع هذه التظاهرات.

وفي فبراير الماضي، أطلق الجولاني حملة اعتقالات واسعة طالت مئات من قادة “الهيئة”، بتهمة التحضير لانقلاب ضده. هذه الحملة أدت إلى اندلاع مظاهرات في المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة في إدلب، وقامت قوات أمن الهيئة بقمع المتظاهرين واعتقالهم، بل ووصل الأمر إلى الاغتيال.