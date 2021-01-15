مجلس محافظة دمشق يوصي بتصدير فائض اللحوم واستيراد الفروج واللحوم المبرد

أوصى التقرير تقرير اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة دمشق بضرورة معالجة واقع غلاء الأسعار الفاحش بما يخص اللحوم والدواجن والألبان والأجبان والفواكه، داعياً إلى السماح بتصدير الفائض عن السوق من مادة اللحوم وبالشكل النظامي والتوجيه إلى وزارة الاقتصاد بإيقاف تصدير مشتقات الحليب من أجبان وألبان.



والتقرير أكد على الحد من عمليات تهريب المواشي من الأغنام والعجول إلى خارج القطر والعمل على إعادة قطعان المواشي من محافظات الرقة ودير الزور والقامشلي إلى محافظات حلب ودمشق وريفها وحماة.



وشدد التقرير على السماح للقطاع الخاص باستيراد مادة الفروج المبرد واللحوم المبردة وفق شروط وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من ناحية عملية الذبح والشروط الفنية وإلزام المستوردين بتسليم 30 بالمئة من المادة المستوردة قبل إخراجها من الجمارك لـ«السورية للتجارة» وبسعر التكلفة حسب البيان الجمركي وإجازة الاستيراد.



وفيما يتعلق بموضوع الأفران طالب التقرير بفصل بطاقات الريف عن المدينة وإعطاء المواطنين ميزة اختيار من أي أفران يريدون استجرار مادة الخبز «مدينة، ريف»، مشدداً على ضرورة تزويد جميع أفران دمشق الخاصة بجهاز قارئ إضافي لتسريع وتسهيل عملية البيع.