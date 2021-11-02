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تهديدات تركية بشن عملية عسكرية والقوات الروسية تنفذ تدريبات شمال شرق سوريا

قالت مصادر ميدانية أن القوات الروسية نفذت تدريبات في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وسط استنفار عسكري بسبب تهديدات تركيا بشن عملية جديدة في المنطقة.


وأفادت المصادر بأن المروحيات القتالية التابعة للجيش الروسي أجرت تدريبية عسكرية مكثفة منذ يوم الأحد 31/10/2021في منطقة تل تمر شمال غرب الحسكة، حيث تستمر لعدة أيام أخرى.

وتابعت المصادر أن هذه المناورات العسكرية الجوية تأتي ضمن مساعي روسيا في الحفاظ على حالة خفض التصعيد واستمرار الأمن والأمان في مناطق التماس بين الفصائل الكردية الموالية للجيش الأمريكي من طرف والتركمانية المتحالفة مع الجيش التركي من طرف آخر.

وفي نفس السياق، نفذت مدرعات  الشرطة العسكرية الروسية دورية عسكرية لليوم الثاني على التوالي على طول الطريق الدولي الحسكة - حلب المعروف باسم "M4" في المقطع الممتد من القامشلي إلى بلدة تل تمر، يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من الاثنين أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عنه.

وذكر مصدر في المعارضة السورية، لوكالة "نوفوستي"، أن الجيش التركي أبلغ الفصائل المسلحة السورية المتحالفة بالاستعداد لشن عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية".

 

 



المصدر: "سبوتنيك" + وكالات