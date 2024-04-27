الإفرج عن ثلاث ضباط بعد اختـطافهم في السويداء

أفادت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، الإفرج عن ثلاثة ضباط سوريين بعد احتجازهم من قبل مجموعات أهلية.

وأفادت المصادر، أن وساطة تقدم بها سليم حميد ومحمود جزان، تقضي بالإفراج عن الضباط الثلاثة، وذلك بعد عمليات احتجاز نفذتها المجموعات الأهلية لأكثر من ستة ضباط وعناصر.

ولفت المصدر، إلى أن الضباط الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، هم: العميد ركن مازن القصاص، والعميد محمود محمد، والملازم ويس فارس، وبين أن الوساطة قامت بتسليمهم إلى السلطات، وسبق لها التواسط لضابط برتبة مقدم وعنصر قبل ساعات، تم الإفراج عنهما أيضاً.

وكانت المجموعات الأهلية قد أفرجت أيضاً عن العقيد منار محمود، رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، بعد احتجازه خلال ساعات الصباح، نتيجة تدخل وساطات عديدة في سبيل الإفراج عنه.



وكانت تعزيزات أمنية وصلت من العاصمة دمشق إلى السويداء، تضم حافلات تقل عشرات العناصر، وسيارات مزودة برشاشات متوسطة، بعد التوتر الذي تشهده المحافظة اليوم الخميس، على إثر احتجاز مجموعات اهلية ضباطاً وعناصراً من الجيش والأمن.

وكالات